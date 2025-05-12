Європейські акції зростають на пом'якшенні зовнішньоторговельної напруженості

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у понеділок на новинах про зниження імпортних мит між США і Китаєм.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:23 EET підвищився на 0,48% - до 540,55 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,04%, німецький DAX - 0,67%, французький CAC 40 - 0,68%, італійський FTSE MIB - 1,06%, іспанський IBEX 35 - 0,19%.

Як стало відомо в понеділок, США і Китай домовилися про взаємне зниження торговельних мит на 90 днів. Вашингтон опустить мита на більшість китайських товарів до 30%, Пекін знизить ставки на американські товари до 10%.

Зміни набудуть чинності 14 травня, йдеться в повідомленні Білого дому. Після ухвалення цих заходів США і Китай створять механізм для продовження переговорів з економічних і торговельних питань.

Пізніше цього тижня інвестори чекають публікації остаточних даних про інфляцію в Німеччині та Франції за квітень, а також переглянутої оцінки зростання ВВП єврозони в першому кварталі.

Акції UniCredit SpA дорожчають на 2,5%. Італійський банк збільшив чистий прибуток у першому кварталі 2025 року на 8%, до рекордного максимуму, виручку - на 3%, до того ж обидва показники виявилися кращими за консенсус-прогноз аналітиків.

Крім того, UniCredit поліпшив прогнози чистого прибутку і виручки на 2025 рік. Тепер банк очікує, що річний чистий прибуток перевищить 9,3 млрд євро, виручка - 23,5 млрд євро.

Тим часом ціна паперів європейських фармацевтичних компаній знижується після того, як Трамп анонсував підписання указу, спрямованого на зниження вартості ліків, що відпускаються за рецептом.

"Ціни на ліки, що відпускаються за рецептом, та інші лікарські препарати буде знижено майже одразу ж на 30-80%", - написав Трамп у своїй соцмережі.

Капіталізація AstraZeneca опускається на 3,8%, Sanofi - на 1,6%, Roche - на 3%, Novo Nordisk - на 5,7%.

Ринкова вартість IG Group збільшується на 0,6% після того, як фінансова компанія поліпшила прогноз виручки і прибутку на поточний рік через високу активність на світових ринках на тлі підвищеної волатильності.

Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції транспортної компанії Moeller-Maersk, що підскочили на 11,5%. Тим часом папери данської біотехнологічної компанії Genmab падають на 8,2%.