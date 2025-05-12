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Золото падає, оскільки позитивні торговельні переговори між США та Китаєм знижують привабливість активів-притулків
10:48 12.05.2025 |
Ціни на золото знизилися в понеділок, оскільки позитивні торговельні переговори між США і Китаєм зменшили побоювання ринку щодо мит, що змусило інвесторів переорієнтуватися з активів-притулків на більш ризиковані інвестиції.
О 08:24 EET cпотове золото знизилось на 1,4% до $3 277,84 за унцію. Ф'ючерси на американське золото втратили майже 2% до $3 279,20.
У неділю США і Китай завершили важливі торговельні переговори на позитивній ноті: американські чиновники заявили про «угоду» щодо скорочення торгового дефіциту США, в той час як китайські офіційні особи заявили, що вони досягли «важливого консенсусу».
Віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен заявив, що спільна заява буде оприлюднена в Женеві в понеділок.
Минулого місяця США і Китай ввели один проти одного мита «око за око», спровокувавши торгову війну, яка підживлювала побоювання глобальної рецесії.
Більшість нинішніх і колишніх радників президента Дональда Трампа, з якими поспілкувалося агентство Reuters, вважають, що після завершення торговельних переговорів США залишаться з вищими митами, як тільки вляжеться пил.
Золото, яке традиційно розглядається як інструмент хеджування від економічної та політичної невизначеності, зростає в умовах низьких процентних ставок.
«Індекс долара виріс, оскільки адміністрація Трампа заявила про прогрес у торговельних переговорах, а Китай на вихідних провів переговори у Швейцарії, які вплинули на ціни на золото», - сказав Джігар Тріведі, старший аналітик по сировинних товарах в Reliance Securities.
У п'ятницю президент ФРБ Клівленда Бет Хаммак заявила, що ФРС потрібно більше часу, щоб побачити, як економіка реагує на мита та інші заходи Трампа, перш ніж знайти правильну відповідь.
Трейдери також очікують публікації індексу споживчих цін у США у вівторок, щоб отримати нові сигнали щодо траєкторії монетарної політики ФРС.
«У найближчій перспективі золото, ймовірно, продовжить знижуватися, оскільки долар може зміцнитися, а на тлі зниження геополітичних ризиків попит на прихисток також може знизитися, отже, жовтий метал може подешевшати до $3 200 за унцію в найближчій перспективі», - додав Тріведі.
Спотове срібло подорожчало на 0,7% до $32,94 за унцію, платина - на 0,5% до $999,64, а паладій - на 0,5% до $980,69.
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