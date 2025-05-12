Долар зростає проти єни та франка на оптимізмі щодо китайсько-американської торгівлі; фірми в юанях

Долар виріс проти валют-притулків у понеділок після того, як переговори між США і Китаєм на вихідних зменшили побоювання щодо руйнівної торговельної війни між двома найбільшими економіками світу, в той час як глобальні гарячі точки, схоже, охололи.

Долар, казначейські облігації та акції постраждали від того, що часто хаотичне запровадження президентом США Дональдом Трампом масштабних мит минулого місяця похитнуло довіру до американських активів.

Після переговорів у Женеві міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір в неділю заявили, що з Китаєм було досягнуто домовленості про скорочення дефіциту торгового балансу США. Подробиць було мало, але очікується, що спільна заява буде зроблена в понеділок.

Основна увага також буде прикута до американських доходів і даних цього тижня, в тому числі до індексу споживчих цін (ІСЦ) у вівторок, які покажуть, як торговельна суперечка вплинула на економіку і очікування подальшого зниження ставок Федеральною резервною системою США.

«Я підозрюю, що розмови про занепад долара США як резервної валюти є передчасними, і що ми побачимо відновлення більш нормального режиму торгівлі, як тільки ми отримаємо деяку ясність щодо світової торгівлі», - сказав Майкл Маккарті, головний виконавчий директор австралійської платформи онлайн-торгівлі Moomoo.

«Очевидно, що цього тижня дані по інфляції в США будуть дуже важливими, а для австралійця ми будемо дивитися на дані по безробіттю, але я думаю, що саме торгові переговори, швидше за все, будуть домінувати на ринку», - додав він.

На додаток до даних по інфляції в США за минулий місяць, квітневі роздрібні продажі, які будуть опубліковані в четвер, також дадуть останній імпульс споживчим витратам.

Долар США виріс на 0,3% до 145,76 ієни і на 0,5% до 0,8333 швейцарських франків.

Індекс долара майже не змінився біля місячного максимуму. Індекс все ще знизився на 3,5% з моменту оголошення Трампом 2 квітня глобальних тарифів «Дня визволення».

На геополітичному фронті Індія і Пакистан оголосили про припинення вогню на вихідних після чотирьох днів бойових дій між ядерними державами, які потрясли ринки. А президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у Туреччині в четвер для прямих переговорів, перших з перших місяців вторгнення 2022 року.

Новозеландський і австралійський долари, які широко розглядаються як індикатори ризикових активів, виросли на 0,4% до $0,5931 і на 0,2% до $0,6429, відповідно.

Євро коштував $1,1231, що на 0,2% нижче. Фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,3288, що на 0,3% нижче.

Китайський офшорний юань виріс приблизно на 0,2% до 7,2252 юаня за долар. Прогрес в американо-китайських переговорах є позитивним для ринків, оскільки він є орієнтиром для інших торгових партнерів, сказав Джейсон Чан, старший інвестиційний стратег Bank of East Asia.

«Якщо навіть Китай зможе укласти угоду, то інші азійські країни, такі як Японія, Індія та країни Південно-Східної Азії, можуть наслідувати його приклад і досягти прогресу у своїх торговельних переговорах», - сказав Чан.