Фінансові новини
- |
- 12.05.25
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк скоротив продаж валюти за тиждень до $624 мільйонів
08:37 12.05.2025 |
Продаж доларів Національним банком із 5 до 9 травня скоротився до $624,15 млн проти $742,7 млн попереднього тижня.
Про це свідчать дані регулятора.
При цьому минулого тижня Нацбанк придбав на ринку $0,8 млн.
Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $12,22 млрд, а купив - $35,34 млн.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив - лише $0,13 млрд.
За матеріалами:
БізнесЦензор
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив валютні «форварди» та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал
|НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном
|США схвалили передачу Німеччиною ЗСУ ракет до Patriot - NYT
|Зеленський: Чекаю на режим тиші і на Путіна в Туреччині
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|НБУ дозволив фінансувати закордонні представництва до EUR1 млн на рік та оплачувати суди щодо експорту/імпорту
|НБУ встановив довідковий курс гривні - 41,5515 грн/$1
|Європейські акції зростають на пом'якшенні зовнішньоторговельної напруженості
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.05.25
|Золото падає, оскільки позитивні торговельні переговори між США та Китаєм знижують привабливість активів-притулків
|НБУ дозволив валютні «форварди» та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал
Бізнес
|Huawei представила перший ноутбук з власною операційною системою HarmonyOS
|Виробник айфонів Foxconn випускатиме електрокари для Mitsubishi
|Toyota очікує падіння прибутку на понад 20% через мита Трампа
|В Україні стрімко зростає попит на електромобілі
|Штучний інтелект у LinkedIn допоможе знайти роботу за описом користувачів
|Nvidia та MediaTek покажуть спільний процесор N1 на Computex 2025
|Майбутнє автономних авто під загрозою — моделі ШІ виявилися соціопатами