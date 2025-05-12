Індекси Волл-стріт закрилися майже без змін, зосередившись на переговорах між США і Китаєм

Американські акції завершили тиждень на спокійній ноті після коливань між незначним зростанням і падінням, оскільки інвестори оцінювали коментарі Дональда Трампа щодо китайських мит напередодні торговельних переговорів між двома країнами, які відбулися на вихідних.

Основні індекси Волл-стріт за підсумками тижня трохи знизилися.

Трамп заявив, що Пекін повинен відкрити свій ринок для США і що встановлення 80% мит на китайські товари «здається правильним». Ці коментарі стали його першою конкретною пропозицією щодо зміни мит, які наразі становлять 145%.

Представники двох економічних потуг зустрілися у Швейцарії на вихідних, щоб обговорити тарифи. Інвестори сподівалися, що це стане першим кроком на шляху до припинення торговельної війни, яка викликала занепокоєння щодо глобального економічного зростання та відновлення інфляції.

«Китай є основним об'єктом уваги, і саме він має найбільші наслідки через довгострокову торговельну практику, яка дійсно потребує вдосконалення», - сказав Рассел Прайс, головний економіст Ameriprise в Трої, штат Мічиган.

"Це може піти в будь-який бік, тому що принаймні вони знаходяться в одній кімнаті разом. Тож незалежно від того, чи вважатимемо ми це лише можливістю познайомитися з вами трохи ближче, чи досягненням певного прогресу в укладанні угоди, ще належить з'ясувати, але все може піти і так, і так".

Хоча багато хто вважав, що дискусії на цих вихідних мали більш попередній характер, Трамп заявив у четвер, що очікує предметних переговорів.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 119,07 пункту, або на 0,29%, до 41 249,38, S&P 500 втратив 4,03 пункту, або 0,07%, до 5 659,91, а Nasdaq Composite виріс на 0,78 пункту, або без змін, до 17 928,92.

За тиждень S&P 500 впав на 0,47%, Nasdaq - на 0,27%, а Dow - на 0,16%.

Ринки були нестабільними з того часу, як 2 квітня Трамп вперше оголосив про низку мит для країн по всьому світу, але акції відновилися майже до рівнів, які спостерігалися безпосередньо перед оголошенням мит, частково завдяки високим корпоративним прибуткам.

З 450 компаній S&P 500, які відзвітували про прибутки до ранку п'ятниці, близько 76% перевершили очікування аналітиків. Але багато хто також скоротив або відкликав свої прогнози через невизначеність у торговельному середовищі.

У четвер основні індекси Волл-стріт закрилися з підвищенням, оскільки інвестори вітали торговельну угоду, укладену між Великобританією і США, першу в своєму роді з тих пір, як Трамп оголосив про 90-денну паузу в запровадженні своїх тарифів. Проте, 10% базове мито на товари, що імпортуються з Великої Британії до США, залишився в силі.

Агентство Reuters повідомило, що Індія запропонувала скоротити свій тарифний розрив з США до менш ніж 4% з майже 13% в обмін на звільнення від мит Трампа, згідно з джерелами.

Енергетика виросла на 1,1% і очолила зростання серед 11 секторів S&P 500, оскільки ціни на нафту виросли на оптимізмі напередодні переговорів, в той час як сектор охорони здоров'я впав на 1,1%, що стало найгіршим показником на цій сесії.

Через кілька днів після того, як Федеральна резервна система залишила процентні ставки без змін, в п'ятницю політики ФРС вказали на зростаючі економічні ризики від мит Трампа, повторивши коментарі голови Джерома Пауелла на засіданні на початку цього тижня.

Акції Expedia впали на 7,3% після того, як онлайн-платформа для подорожей не виправдала квартальні прогнози по виручці.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, в співвідношенні 1,35 до 1, в той час як на Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що падають, переважали над тими, що зростають, в співвідношенні 1,06 до 1.

Індекс S&P 500 показав шість нових 52-тижневих максимумів і три нових мінімуми, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми і 97 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,03 млрд. акцій, порівняно з 16,47 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.