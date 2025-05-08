НБУ: Україна може замінити базову валюту з долара на євро

Україна може відмовитися від долара США на користь євро як базисної валюти для прив'язки курсу. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю міжнародному агентству Reuters, опублікованому в четвер, 8 травня.

За словами глави НБУ, до цього Україну підштовхують потенційний вступ у Європейський Союз, "посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, більша волатильність на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі".

"Ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки", - сказав Пишний. За його словами, хоча операції з доларом продовжують домінувати на всіх сегментах валютного ринку, частка операцій, деномінованих в євро, зростає в більшості сегментів, "поки що помірно".

На думку глави Нацбанку, пожвавлення інвестиційної та споживчої активності завдяки тіснішим зв'язкам з Європою та нормалізації економіки допомогли б економічному зростанню "трохи підвищитися протягом наступних двох років до 3,7-3,9 відсотка". Водночас, продовжив він, багато що залежить від перебігу війни.

"Швидке завершення війни, безумовно, було б позитивним сценарієм з хорошими економічними результатами, якби воно включало в себе гарантії безпеки для України, - сказав Пишний. - Тим не менше, важливо визнати, що економічні вигоди від закінчення війни, ймовірно, потребуватимуть часу для повної матеріалізації".

НБУ готується до зменшення обсягів допомоги

Україна покладається на зовнішнє фінансування та, за словами Пишного, цього року очікує 55 мільярдів доларів, які не лише покриють бюджетний дефіцит, але й будуть використані для створення резерву державних фінансів на наступні роки, коли обсяги допомоги, ймовірно, почнуть зменшуватися.

"Ми прогнозуємо, що Україна отримає близько 17 мільярдів доларів у 2026 році та 15 мільярдів доларів у 2027 році", - сказав Пишний.

Як нагадує агентство, долар домінує в міжнародній торгівлі і на нього припадає більшість світових резервів. Найбільші економіки, включаючи Саудівську Аравію і Гонконг, прив'язують свої валюти до долара. З запровадження гривні в 1996 році Україна робила те саме.

Проте, розв'язана президентом США Дональдом Трампом торговельна війна підважує роль долара як світової резервної валюти. Після повернення Трампа у Білий дім долар впав більш ніж на 9 відсотків порівняно, оскільки інвестори відмовляються від володіння американськими активами, зауважує Reuters.