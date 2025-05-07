Долар США стабільний до євро, дорожчає до фунта та єни перед публікацією підсумків засідання ФРС

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у середу, дорожчає до фунта стерлінгів і єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - 0,24%.

Трейдери чекають на завершення дводенного засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Його підсумки буде підбито в середу о 21:00 кч.

Американський ЦБ збереже базову відсоткову ставку на рівні 4,25-4,5% річних за підсумками травневого засідання, прогнозують аналітики та учасники ринку, зазначаючи, що невизначеність навколо зовнішньоторговельних мит і їхнього можливого впливу на світову й американську економіку змушує Федрезерв займати вичікувальну позицію.

Інвестори стежитимуть за заявами голови ФРС Джерома Павелла під час пресконференції, яка розпочнеться о 21:30 кч. Аналітик MUFG Bank Дерек Халпенні зазначає, що навіть у разі обережних заяв Павелла щодо потенціалу зниження базової ставки не варто обов'язково чекати на зміцнення долара.

"Невизначеність щодо політики влади США й очікування спаду активності в американській економіці означають, що долар або залишиться слабким, або і далі дешевшатиме", - каже Халпенні, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,1367 порівняно з $1,1370 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара опустилася до $1,3352 з $1,3369 напередодні.

Банк Англії також проводить чергове засідання цього тижня, його підсумки буде оприлюднено в четвер. Консенсус-прогноз аналітиків передбачає зниження базової ставки британським ЦБ на 25 базисних пунктів, до 4,25% річних, за даними Trading Economics.

Курс долара в парі з єною піднявся під час торгів до 143,36 єни з 142,41 єни на закриття попередніх торгів.

Вартість американської валюти в парі з офшорним юанем збільшилася до 7,2197 юаня з 7,2103 юаня напередодні.

Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) знизить норму обов'язкових резервів (RRR) для банків з 15 травня на 0,5 відсоткового пункту (в. п.), повідомив у середу глава ЦБ Пань Гуншен. Це забезпечить приплив ліквідності в розмірі 1 трлн юанів ($138,9 млрд) у фінансову систему, повідомляє агентство "Сіньхуа".

НБК також зменшить процентну ставку за семиденними операціями зворотного РЕПО з 8 травня на 0,1 в. п. - до 1,4% з 1,5%.