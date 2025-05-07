Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські фондові індекси знижуються в очікуванні підсумків засідання ФРС

13:18 07.05.2025 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси знижуються під час торгів у середу.

Інвестори оцінюють корпоративні звітності та новини, а також очікують підсумків чергового засідання Федеральної резервної системи США.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:05 EET зменшився на 0,2% - до 535,13 пункту.

Французький CAC 40 знизився з відкриття ринку на 0,4%, британський FTSE 100 - на 0,25%, іспанський IBEX 35 - на 0,6%. Німецький DAX та італійський FTSE MIB втрачають менше 0,1%.

Роздрібний продаж в єврозоні в березні зменшилися на 0,1% відносно попереднього місяця, повідомило статуправління Євросоюзу. Аналітики в середньому очікували, що показник не зміниться, за даними Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у лютому роздрібний продаж в єврозоні зріс на 0,2%, а не на 0,3%, як повідомлялося раніше.

Обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в березні збільшився на 3,6% порівняно з попереднім місяцем, повідомило статагентство країни. Експерти в середньому прогнозували підвищення на 1,3%.

Ціна акцій Novo Nordisk підскочила на 6%. Данська фармацевтична компанія в першому кварталі збільшила чистий прибуток на 14%, виручку - на 19%, причому обидва показники перевершили середній прогноз аналітиків.

Bayerische Motoren Werke AG у січні-березні скоротила чистий прибуток на 26,4%. Німецький автовиробник заявив, що, як і раніше, планує отримати у 2025 році доподатковий прибуток приблизно на торішньому рівні. Також BMW очікує, що поставки автомобілів і мотоциклів трохи зростуть цього року. Папери компанії дорожчають на 2,8%.

DNB Bank у січні-березні отримав чистий прибуток у розмірі 10,85 млрд норвезьких крон ($1,06 млрд) порівняно з 10,2 млрд крон за аналогічний період минулого року. Результат виявився кращим за середній прогноз експертів, що становив 9,9 млрд крон. Акції норвезького банку дорожчають на 2,3%.

Тим часом котирування акцій Veolia Environnement SA знижуються на 2,2%. Французький оператор комунальних послуг оголосив про викуп частки канадської Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ) у власному підрозділі Water Technologies and Solutions за $1,75 млрд. Унаслідок цього Veolia стане власником 100% цього підрозділу.

Вартість Siemens Healthineers опустилася на 1,5% після того, як німецький виробник медичної продукції переглянув прогноз скоригованого прибутку на поточний рік до 2,2-2,5 євро на акцію з 2,35-2,5 євро, яких раніше очікували.

Ціна паперів британських фармацевтичних компаній AstraZeneca і GSK знижується на 1,5% і 4,1% відповідно, німецьких Bayer і Merck - на 1,1%.

Капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи також скоротилася: Equinor - на 1,6%, BP Plc - на 0,7%, TotalEnergies - на 0,1%. Винятком виступає тільки Shell, папери якої подорожчали на 0,5%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4544
  0,1492
 0,36
EUR
 1
 46,9637
  0,2231
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0259  0,07 0,17 41,6730  0,09 0,23
EUR 46,6907  0,06 0,12 47,4622  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4150  0,04 0,08 41,4300  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес