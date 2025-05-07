Європейські фондові індекси знижуються в очікуванні підсумків засідання ФРС

Європейські фондові індекси знижуються під час торгів у середу.

Інвестори оцінюють корпоративні звітності та новини, а також очікують підсумків чергового засідання Федеральної резервної системи США.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:05 EET зменшився на 0,2% - до 535,13 пункту.

Французький CAC 40 знизився з відкриття ринку на 0,4%, британський FTSE 100 - на 0,25%, іспанський IBEX 35 - на 0,6%. Німецький DAX та італійський FTSE MIB втрачають менше 0,1%.

Роздрібний продаж в єврозоні в березні зменшилися на 0,1% відносно попереднього місяця, повідомило статуправління Євросоюзу. Аналітики в середньому очікували, що показник не зміниться, за даними Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у лютому роздрібний продаж в єврозоні зріс на 0,2%, а не на 0,3%, як повідомлялося раніше.

Обсяг замовлень промислових підприємств Німеччини в березні збільшився на 3,6% порівняно з попереднім місяцем, повідомило статагентство країни. Експерти в середньому прогнозували підвищення на 1,3%.

Ціна акцій Novo Nordisk підскочила на 6%. Данська фармацевтична компанія в першому кварталі збільшила чистий прибуток на 14%, виручку - на 19%, причому обидва показники перевершили середній прогноз аналітиків.

Bayerische Motoren Werke AG у січні-березні скоротила чистий прибуток на 26,4%. Німецький автовиробник заявив, що, як і раніше, планує отримати у 2025 році доподатковий прибуток приблизно на торішньому рівні. Також BMW очікує, що поставки автомобілів і мотоциклів трохи зростуть цього року. Папери компанії дорожчають на 2,8%.

DNB Bank у січні-березні отримав чистий прибуток у розмірі 10,85 млрд норвезьких крон ($1,06 млрд) порівняно з 10,2 млрд крон за аналогічний період минулого року. Результат виявився кращим за середній прогноз експертів, що становив 9,9 млрд крон. Акції норвезького банку дорожчають на 2,3%.

Тим часом котирування акцій Veolia Environnement SA знижуються на 2,2%. Французький оператор комунальних послуг оголосив про викуп частки канадської Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ) у власному підрозділі Water Technologies and Solutions за $1,75 млрд. Унаслідок цього Veolia стане власником 100% цього підрозділу.

Вартість Siemens Healthineers опустилася на 1,5% після того, як німецький виробник медичної продукції переглянув прогноз скоригованого прибутку на поточний рік до 2,2-2,5 євро на акцію з 2,35-2,5 євро, яких раніше очікували.

Ціна паперів британських фармацевтичних компаній AstraZeneca і GSK знижується на 1,5% і 4,1% відповідно, німецьких Bayer і Merck - на 1,1%.

Капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи також скоротилася: Equinor - на 1,6%, BP Plc - на 0,7%, TotalEnergies - на 0,1%. Винятком виступає тільки Shell, папери якої подорожчали на 0,5%.