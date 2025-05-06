Ціни на золото продовжили ралі, оскільки митні хвилювання відродили попит на безпечні активи

Ціни на золото продовжили різке зростання на азіатських торгах у вівторок, оскільки попит на злитки відновився після нових оголошень про мита в США, в той час як інвестори проявляли обережність напередодні засідання Федеральної резервної системи, яке розпочнеться сьогодні.

Станом 08:16 EET спот-золото подорожчало на 1% до 3 366,95 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в червні підскочили на 1,5% до 3 373,75 доларів за унцію.

У понеділок жовтий метал підскочив майже на 3%, відігравши більшу частину втрат, зафіксованих минулого тижня.

Минулого місяця ціни на золото досягли рекордного рівня, трохи вище $3 500 за унцію.

Президент Дональд Трамп підписав у понеділок указ про стимулювання вітчизняного фармацевтичного виробництва і попередив, що імпортні мита в цьому секторі можуть бути введені протягом двох тижнів.

Днем раніше він доручив своїй адміністрації запровадити 100-відсоткові мита на всі фільми іноземного виробництва в США.

Ці кроки відбуваються на тлі триваючої невизначеності навколо торговельної напруженості між США та Китаєм.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок в інтерв'ю CNBC, що очікує прогресу в американсько-китайських торгових переговорах у найближчі тижні. Минулого тижня Китай заявив, що оцінює можливість торговельних переговорів зі США.

Надії на діалог щодо торговельної напруженості спочатку послабили деякі ринкові побоювання, але запровадження нових мит і триваюча невизначеність змусили інвесторів шукати активи-прихістки.

Інвестори також були обережними напередодні засідання ФРС, яке розпочнеться пізніше цього дня.

Очікується, що ФРС залишить процентні ставки без змін, оскільки політики зайняли обережну позицію для оцінки впливу тарифів Трампа на інфляцію.

Індекс долара США практично не змінився на азіатських торгах у вівторок.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на срібло підскочили на 2,4% до $33,275 за унцію, а ф'ючерси на платину зросли на 1% до $974,10 за унцію.

Ціни на мідь зросли у вівторок, оскільки слабший долар США надав підтримку.

Трейдери очікували майбутніх даних по торгівлі Китаю для подальшого розуміння тенденцій світового попиту і їх потенційного впливу на сировинні ринки.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до $9 462,65 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь, термін дії яких закінчується в липні, торгувалися на рівні $4 7093 за фунт.