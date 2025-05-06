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Нові AML-правила ЄС заборонять анонімні криптовалюти з 2027 року
09:29 06.05.2025 |
Європейський Союз посилив законодавство щодо протидії відмиванню коштів (AML). Згідно з новими правилами, починаючи з 2027 року, обіг так званих «анонімних монет», таких як Monero (XMR) та Zcash (ZEC), на платформах, які підпадають під регулювання щодо криптоактивів (MiCA), буде заборонений.
Ключові положення змін включають:
* заборону анонімних криптовалют: постачальники криптопослуг (біржам, гаманцям та DeFi-протоколам) зобовʼязані не обробляти транзакції з монетами, які використовують механізми приватності (як-от zk-SNARKs або ring signatures) та унеможливлюють ідентифікацію користувача;
* заборону сервісів анонімізації: будь-які технічні рішення чи сервіси, що дозволяють приховати інформацію про транзакції або учасників, також будуть під забороною. Це, зокрема, стосується міксерів та протоколів обфускації;
* оновлену процедуру «знай свого клієнта» для транзакцій на суму понад 1000 євро: нові правила зобов'язують платформи проводити обов'язкову перевірку особистості для всіх криптовалютних переказів, що перевищують 1000 євро, незалежно від того, між ким здійснюється транзакція.
«Ці заходи спрямовані на унеможливлення використання криптовалют для фінансування злочинної діяльності, зокрема тероризму, торгівлі людьми та ухилення від сплати податків», - йдеться у поясненні до документа.
За виконання та деталізацію правил відповідатиме створений у 2024 році орган ЄС з протидії відмиванню коштів (AMLA).
До 10 липня 2026 року AMLA оприлюднить:
* технічні стандарти для високоризикових секторів;
* порогові значення транзакцій, що вимагають підвищеного контролю;
* критерії ідентифікації разових та пов'язаних транзакцій.
До 10 липня 2027 року AMLA також видасть інструкції щодо:
* оцінки надійності контрагентів;
* мінімальних дій щодо незареєстрованих або нелегальних криптоплатформ;
* вимог до управління ризиками для криптосервісів.
Крім того, AMLA отримає повноваження здійснювати прямий нагляд над постачальниками криптопослуг, що діють щонайменше в шести країнах-членах ЄС (одна базова країна і п'ять країн за принципом «паспортного права»).
У першу хвилю прямого нагляду (до 1 липня 2027 року) потраплять максимум 40 компаній, щонайменше по одній у кожній державі-члені.
Критеріями для відбору стануть: наявність щонайменше 20 000 клієнтів у приймаючій державі або обсяг транзакцій у розмірі понад 50 млн євро у приймаючій юрисдикції.
Такі порогові значення будуть закріплені в регуляторних технічних стандартах, які визначать, які компанії становлять «матеріальну присутність» у країнах ЄС і заслуговують на прямий нагляд AMLA.
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