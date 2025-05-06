Акції в Азії: Китай піднімається на надіях на торгові переговори з США

Більшість фондових ринків Азії зросли у вівторок, на чолі з китайськими акціями, оскільки оптимізм щодо потенційних торговельних переговорів між США та Китаєм підвищив настрої, в той час як інвестори також засвоювали свіжі дані про активність у сфері послуг з другої за величиною економіки світу.

Основні регіональні ринки, включаючи Японію і Південну Корею, залишалися закритими на свята, що призвело до низьких обсягів торгів в регіоні.

Ф'ючерси на американські фондові індекси знизилися на азіатських торгах у вівторок, оскільки інвестори з обережністю очікують вирішального засідання Федеральної резервної системи, яке розпочнеться сьогодні.

Китайський індекс Shanghai Composite виріс на 0,8%, в той час як Shanghai Shenzhen CSI 300 підскочив на 0,9%.

Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,5%.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в понеділок в інтерв'ю CNBC, що очікує прогресу в торгових переговорах між США і Китаєм в найближчі тижні.

Днем раніше Трамп заявив, що США ведуть торговельні переговори з кількома країнами, в тому числі з Китаєм, з метою укладення справедливої угоди з Пекіном.

Це сталося після заяви Китаю минулого тижня про те, що він оцінює можливість торговельних переговорів зі США, заявивши, що будь-який діалог має ґрунтуватися на щирості та скасуванні односторонніх тарифів.

Китайські інвестори повернулися з відпустки, намагаючись надолужити згаяне на позитивних сигналах щодо торговельних переговорів.

З інших новин, дані в п'ятницю показали, що сектор послуг Китаю зростав повільніше, ніж очікувалося, у квітні.

Тепер інвестори очікують на дані по торговельному балансу країни та інфляції індексу споживчих цін, які будуть опубліковані в п'ятницю.

Австралійський S&P/ASX 200 та сінгапурський Straits Times Index були в основному стриманими, оскільки інвестори були обережними напередодні засідання ФРС США, яке розпочнеться 6 травня.

Очікується, що в середу центральний банк збереже процентні ставки на колишньому рівні, оскільки політики вказали на вичікувальну позицію на тлі занепокоєння з приводу мит.

Основна увага буде зосереджена на коментарях голови ФРС Джерома Пауелла, який дасть уявлення про майбутній курс ФРС.

У той же час, індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі виріс на 0,7%, а філіппінський PSEi Composite - на 0,4%,

Індійський ф'ючерс на індекс Nifty 50 знизився на 0,1% на фоні ескалації геополітичної напруженості у відносинах з сусіднім Пакистаном.