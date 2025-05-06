Долар під тиском, оскільки азійські валюти дорожчають

У вівторок долар намагався просунутися вперед, оскільки безпрецедентне дводенне зростання його тайванського аналога перекинулося на інші регіональні аналоги і підкреслило крихкість американської валюти.

Минулі дводенні різкі рухи тайванського долара вщухли під час сесії, але де-факто центральний банк Гонконгу втрутився, щоб зупинити зміцнення місцевої валюти, і китайський юань підскочив, повернувшись після тривалої перерви.

Інвестори також очікують на реальний прогресу в торгових переговорах зі Сполученими Штатами і доказів відлиги в китайсько-американських відносинах, а не лише натяків від офіційних осіб.

Тайванський долар у понеділок підскочив до трирічного максимуму в 29,59 за долар, підскочивши на 8% за два дні, що збіглося із закінченням американо-тайванських торговельних переговорів у Вашингтоні. Востаннє він був трохи слабшим на рівні 30,185 за долар.

«Фактор, про який багато говорять, полягає в тому, що ці країни з історично "слабкими" і жорстко керованими валютами зараз звертаються до Трампа через валютні канали і тепер допускають підвищення курсу валюти в рамках торговельних переговорів», - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

Центральний банк Тайваню неодноразово заперечував таку угоду, але ринок не зовсім у цьому переконаний і бачить, що стрибок тайванського долара має його мовчазне схвалення, а також, ймовірно, буде вітатися Сполученими Штатами.

Гонконгський долар також тестував сильний кінець свого торгового діапазону між 7,75 і 7,85 за долар, що змусило Валютне управління Гонконгу викупити 7,8 мільярдів доларів (60,5 мільярдів гонконгських доларів) раніше в той же день, щоб запобігти розриву прив'язки валюти до долара США.

Після відкриття торгів, після тривалої перерви, материковий юань виріс на 0,7% до 7,2212 за долар, в той час як його офшорний аналог відійшов недалеко від шестимісячного максимуму на рівні 7,2135.

«Певною мірою можна сказати, що азійські експортери, серед іншого, накопичували більше долара США, оскільки процентні ставки в США зросли разом з вищими (лівими) витратами на хеджування», - сказав Майкл Ван, старший валютний аналітик MUFG.

"Якщо торговельні позиції з США зміняться більш фундаментально, то може відбутися і більш фундаментальне перебалансування. Навіть якщо це не буде репатріація на батьківщину, певна переорієнтація на інші світові активи може бути розумною".

Такі валюти, як австралійський долар та єна, також виграли від падіння, причому австралієць в останній раз коливався біля п'ятимісячного максимуму понеділка на рівні $0,6467.

Єна стабілізувалася на рівні 143,69 за долар, після зростання на 0,9% за попередню сесію.

Ці кроки ще більше посилили наратив про те, що інвестори втрачають прихильність до долара США, викликану хаотичною глобальною митною політикою президента Дональда Трампа.

«Прибутковість казначейських облігацій США практично повернулася до рівня, який був до "Дня визволення", але долар США все ще різко слабшає, - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Я думаю, що це свідчить про те, що ринки все ще не впевнені в тому, що долар США є безпечною валютою... інвестори з обережністю ставляться до вкладення своїх грошей в долар США».

По відношенню до кошика валют долар знизився на 0,1% до 99,73. У квітні індекс долара знизився на 4,3% в місячному обчисленні, що стало найбільшим падінням за останні два роки.

Федеральний резерв оголосить своє політичне рішення в середу і, як очікується, залишить ставки без змін, але це засідання може стати останнім, де результат буде настільки однозначним.

У той же час, євро виріс на 0,09% до $1,1324, а фунт стерлінгів - на 0,05% до $1,3303.

Новозеландський долар виріс на 0,26% до $0,5982.

Банк Англії також проводить засідання на цьому тижні і, як очікується, знизить процентні ставки на чверть пункту в четвер, оскільки тарифи Трампа затьмарюють перспективи глобального зростання, в той час як центральні банки Норвегії та Швеції, як очікується, збережуть ставки на колишньому рівні.

