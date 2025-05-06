S&P 500 перервав 9-сесійну серію перемог після останнього мита Трампа

У понеділок індекс S&P 500 обірвав найдовшу серію зростання за останні 20 років, оскільки інвестори оцінили останню заяву президента США Дональда Трампа про мита напередодні рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики, яке має бути прийняте цього тижня.

У неділю Трамп оголосив про введення 100% мита на фільми, вироблені за межами США, але не надав ніяких подробиць про те, як такі збори будуть реалізовані.

Відколи Трамп оголосив про свій перший раунд мит 2 квітня, фондові індекси S&P 500 спочатку впали майже на 15%, а потім стабілізувалися і зростали протягом останніх дев'яти сесій поспіль до п'ятниці, що стало найдовшою серією з 2004 року.

У понеділок міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що програма Трампа щодо мит, зниження податків і дерегуляції буде працювати разом, щоб стимулювати довгострокові інвестиції в США, додавши, що ринки можуть подолати будь-яку короткострокову турбулентність.

"Дев'ять днів зростання S&P 500 важко підтримувати, - сказав Арт Хоган, головний ринковий стратег B Riley Wealth в Бостоні.

«Ми починаємо закладати в ціни ймовірність оголошення угод, але у нас не вистачає часу на це, тому що кожен тиждень, коли ми не починаємо укладати угоди, ми завдаємо економічної шкоди».

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 98,60 пунктів, або на 0,24%, до 41 218,83, S&P 500 - на 36,29 пунктів, або на 0,64%, до 5 650,38, а Nasdaq Composite - на 133,49 пунктів, або на 0,74%, до 17 844,24.

Індекс Dow також перервав серію з дев'яти сесій, найдовшу з грудня 2023 року.

Акції деяких компаній, що займаються виробництвом кіно та телебаченням, різко впали одразу після заяви Трампа, але згодом скоротили втрати.

Акції Netflix впали на 1,9%, перервавши 11-сесійну серію перемог, тоді як Amazon.com втратив 1,9%, а Paramount Global - 1,6%.

Енергетика, яка впала на 2%, показала найгірші результати серед 11 основних секторів S&P після того, як ОПЕК+ вирішила прискорити збільшення видобутку, що викликало занепокоєння щодо збільшення пропозиції, оскільки попит залишається невизначеним.

Акції класу В Berkshire Hathaway впали на 5,1% після того, як Уоррен Баффет заявив, що йде у відставку з посади генерального директора конгломерату.

На економічному фронті опитування Інституту управління поставками показало, що сектор послуг прискорив зростання в квітні, в той час як індекс цін, що сплачуються підприємствами за матеріали і послуги, виріс до найвищого рівня за останні два роки, що вказує на те, що мита викликають зростання інфляційного тиску.

Інвестори будуть уважно стежити за заявою ФРС щодо політики в середу, в якій центральний банк, як очікується, залишить процентні ставки незмінними. Коментарі голови ФРС Джерома Пауелла будуть ретельно вивчатися на предмет ознак того, коли ФРС скоригує монетарну політику.

Згідно з даними LSEG, ринки оцінюють зниження ставок ФРС на 75 базисних пунктів до 2025 року, причому перше пом'якшення щонайменше на 25 базисних пунктів, ймовірно, відбудеться на липневому засіданні центрального банку.

Інвестори також стурбовані тим, як мита можуть вплинути на прибутковість компаній. Акції Tyson Foods впали на 7,7% після того, як пакувальник м'яса не виправдав очікування щодо квартального прибутку.

Однак акції Skechers зросли на 24,3% після того, як виробник взуття погодився на придбання компанією 3G Capital в рамках угоди вартістю $9,4 млрд.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,88 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - у співвідношенні 1,79 до 1.

Індекс S&P 500 показав дев'ять нових 52-тижневих максимумів і три нових мінімуми, а Nasdaq Composite зафіксував 53 нових максимуми і 57 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 13,67 мільярдів акцій, порівняно з 18,68 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.