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Акції в Азії зростають, оскільки Китай вказує на потенційні торгові переговори з США
08:22 02.05.2025 |
Більшість фондових ринків Азії різко зросли в п'ятницю, слідуючи за нічним зростанням на Волл-стріт, а Гонконг очолив ралі після того, як Китай заявив, що розглядає можливість торговельних переговорів зі США.
Оскільки біржі материкового Китаю були закриті на державне свято, китайські акції, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, зросли в п'ятницю.
Азійські ринки також взяли приклад з сильного фінішу на Волл-стріт, де в центрі уваги були великі корпоративні прибутки.
Ф'ючерси на американські фондові індекси також відобразили оптимістичні настрої через ознаки послаблення торгової напруженості. Ф'ючерси різко зросли на азіатській сесії, компенсувавши попередні втрати після заяви Китаю.
У п'ятницю Китай заявив, що оцінює можливість торгових переговорів зі США, заявивши, що будь-який діалог повинен бути заснований на щирості і скасуванні односторонніх тарифів.
Міністерство торгівлі Китаю зазначило, що Вашингтон надсилав сигнали різними каналами, прагнучи розпочати переговори.
У Китаї додали, що якщо США хочуть говорити, вони повинні продемонструвати щирість і скасувати односторонні мита.
Адміністрація Трампа також звернулася до Китаю з пропозицією розпочати торговельні переговори, про що напередодні повідомило китайське державне ЗМІ.
Наразі Китай стикається з високими митами, що становлять 145%, і відповів на це 125% митом на американські товари.
Ці події зменшили занепокоєння щодо тотальної глобальної торговельної війни.
Гонконгський індекс Hang Seng у п'ятницю зріс на 1,8%, а китайські важковаговики, такі як Alibaba Group та Xiaomi Corp, підскочили на 4,2% та 5,4% відповідно.
Австралійський S&P/ASX 200 підскочив на 1,1%. Дані в п'ятницю показали, що роздрібні продажі в Австралії в березні незначно зросли, а в першому кварталі обсяги продажів залишилися незмінними.
Японський Nikkei 225 виріс на 1,2%, а широкий індекс TOPIX - на 0,3%.
Днем раніше Банк Японії залишив процентну ставку на рівні 0,5% і знизив прогноз зростання на рік.
Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,4%, а сінгапурський Straits Times Index піднявся на 0,3%.
Індійський Nifty 50 підскочив на 0,8% на початку торгів на фоні геополітичної напруженості у відносинах з Пакистаном.
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