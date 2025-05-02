Долар готовий до третього тижневого зростання на тлі ослаблення побоювань щодо мит

Долар США зростає третій тиждень поспіль, оскільки ознаки прогресу в переговорах Вашингтона з деякими торговими партнерами і кращі, ніж очікувалося, дані послабили побоювання щодо інвестицій в найбільшу економіку світу.

Долар, казначейські облігації та акції США відскочили від різкого падіння минулого місяця, оскільки нестабільна тарифна політика президента Дональда Трампа посилила побоювання рецесії та підірвала довіру до американських активів.

Волл-стріт зросла за одну ніч завдяки позитивним результатам технологічних компаній і трохи кращому, ніж очікувалося, виробничому звіту, хоча він і показав подальше скорочення виробничої активності в минулому місяці.

Тепер увага прикута до публікації даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть сьогодні.

«Кращі дані піднімуть прибутковість 2-річних казначейських облігацій США і приведуть до зростання долара і американських акцій, а продаж золота прискориться», - написав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone, в своїй записці.

Індекс долара мало змінився на початку торгів в Азії, готуючись до зростання на 0,5% за тиждень відносно спокійних, через свята, торгів. Долар США торгувався на рівні 145,53 єни, трохи нижче тритижневого максимуму, досягнутого в четвер.

Курс євро майже не змінився і склав $1,1290, що близько до тритижневого мінімуму. Австралійський долар виріс на 0,2% до $0,6396

Китайські державні ЗМІ повідомили в четвер, що Сполучені Штати звернулися до Китаю з пропозицією провести переговори щодо мит Трампа, що може свідчити про відкритість Пекіна до переговорів.

У Японії провідний торговий представник країни після останнього раунду переговорів у Вашингтоні заявив журналістам, що хоче провести ще одну зустріч в середині травня.

Минулої ночі дані показали, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за останній тиждень зросла до двомісячного максимуму.

Тепер учасники ринку очікують на звіт по зайнятості в несільськогосподарському секторі, щоб дізнатися, коли Федеральний резерв відновить зниження ставок. Економісти з Волл-стріт прогнозують 130 000 нових робочих місць, створених минулого місяця, порівняно з 228 000 у березні.

«Ми вважаємо, що FOMC потрібен час і більше даних, щоб оцінити вплив мит на інфляцію», - зазначають аналітики ANZ в записці для клієнтів.

«Поки ринок праці залишається стабільним, FOMC зосередиться на інфляції».