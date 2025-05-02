Акції різко зросли завдяки звітності Microsoft та Meta

Американські фондові індекси Dow і S&P 500 у четвер зросли восьму сесію поспіль після того, як сильні результати мегакорпорацій Microsoft і Meta зменшили занепокоєння щодо витрат на штучний інтелект.

Акції Microsoft різко зросли і досягли найвищого рівня з кінця січня завдяки оптимістичному квартальному прогнозу зростання свого хмарного бізнесу Azure. Microsoft ненадовго випередила Apple і стала найдорожчою компанією у світі.

Акції Meta Platforms зросли і досягли п'ятитижневого максимуму під час сесії після того, як опублікували вищий, ніж очікувалося, дохід на тлі сильних рекламних показників.

Ці результати допомогли розвіяти побоювання, що масові витрати на ШІ в останні роки не будуть винагороджені, і послабили занепокоєння, що мита президента Дональда Трампа можуть зашкодити економічному зростанню.

«Приємно, що сьогодні ми говоримо про прибутки, а не тільки про мита, тому це трохи освіжає, що ми говоримо про економічні дані та прибутки», - сказав Ламар Віллере, портфельний менеджер Villere & Co в Новому Орлеані.

«Безумовно, коли ви бачите, що компанія такого розміру, як Microsoft, Meta, демонструє високі прибутки, ви можете повірити, що їхній шлях ще не закінчився».

S&P 500 виріс на 35,08 пункти, або на 0,63%, до 5 604,14 пунктів, а Nasdaq Composite - на 264,40 пункти, або на 1,52%, і закрився на позначці 17 710,74 пунктів. Промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 83,60 пунктів, або на 0,21%, до 40 752,96.

Наслідки частих змін у торговельній політиці США наклали відбиток на сезон високих прибутків, і багато компаній знизили або відкликали свої прогнози щодо прибутку. Згідно з даними LSEG, прибутки S&P 500 у першому кварталі зросли на 12,9% у річному обчисленні, порівняно з 8% зростанням на 1 квітня.

Акції Amazon закрились із значним зростанням.

Акції Apple очікують на скромні прибутки і втрати після того, як федеральний суддя постановив, що виробник iPhone порушив постанову суду США про реформування свого магазину застосунків App Store.

Вісім сесій поспіль зростання стали найдовшим періодом для Dow за рік і найдовшим для S&P з серпня.

Завдяки зростанню акцій Microsoft та Meta, технологічні та комунікаційні послуги стали лідерами зростання в секторі, збільшившись на 3,2% та 2,1% відповідно.

Економічні дані на сесії намалювали змішану картину.

Щотижневі заявки на допомогу з безробіття, останні з низки даних по ринку праці цього тижня, що виходять напередодні п'ятничного звіту по заробітній платі, показали, що минулого тижня кількість звільнень зросла більше, ніж очікувалось, що потенційно натякає на збільшення скорочення робочих місць після підвищення мит.

Дані індексу ділової активності ISM PMI показали подальше скорочення виробництва в США в квітні, хоча і трохи менше, ніж очікували економісти, опитані Reuters, в той час як ціни на виробничі ресурси зросли.

Це сталося після того, як в середу були опубліковані дані про те, що за квартал економіка США скоротилася вперше за останні три роки.

Eli Lilly повідомила про квартальні результати, які перевершили очікування, але впали після рішення CVS Health виключити препарат від ожиріння Zepbound компанії Lilly з деяких списків ліків, які вона покриває для відшкодування. Сектор охорони здоров'я впав найгірше на цій сесії.

McDonald's також відзвітував про прибутки, і його акції знизилися, обмеживши зростання індексу Dow після несподіваного падіння світових продажів у першому кварталі.

Виробник мобільних чіпів Qualcomm впав після того, як спрогнозував падіння доходів через торговельну війну.