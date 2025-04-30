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Nasdaq закликала SEC визнати деякі криптоактиви цінними паперами
12:12 30.04.2025 |
У листі від 25 квітня 2025 року фондова біржа Nasdaq рекомендувала Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) встановлювати для криптоактивів ті самі стандарти регулювання, що й для ринку TradFi. Її представники наголосили, що токени, які мають ознаки акцій, потрібно регулювати аналогічно цінним паперам незалежно від їхньої форми - паперової або цифрової.
Nasdaq закликала SEC розробити ясну класифікацію криптовалют. У листі також наголошується на доцільності виділення категорії «інвестиційних контрактів у цифрові активи», до яких можна застосувати полегшене регулювання при збереженні загального нагляду.
Після вступу Дональда Трампа на посаду президента США, наглядовий підхід SEC зазнав змін. Новий голова Пол Аткінс, приведений до присяги 21 квітня 2025 року, звужує юрисдикцію агентства, на відміну від курсу Гері Генслера, за якого деякі токени визнавалися цінними паперами.
Наразі мемкоїни та стейблкоїни за певних умов не підпадають під регулювання як інвестиційні контракти.
Раніше також з'явилася інформація, що SEC перегляне або скасує низку настанов і заяв про ризики криптоактивів. Насамперед це стосується керівництва щодо застосування «тесту Хауї» стосовно криптоактивів.
Відповідний документ було опубліковано 2019 року, після чого його оновили 2024-го. SEC неодноразово посилалася на нього в судових справах, визначаючи криптоактиви як інвестиційний контракт.
У листі Nasdaq також вказується, що традиційна фінансова інфраструктура готова інтегрувати цифрові активи за умови коректного налаштування правил.
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