Акції в Азії: слабкі індекси ділової активності в Китаї підважують; Індія падає на тлі зростання напруженості в Пакистані

Більшість фондових ринків Азії мало змінилися в середу, оскільки інвестори засвоїли низку ключових економічних показників, головним чином слабкі дані з виробничої активності в Японії та Китаї, а також австралійську інфляцію ІСЦ.

Тим часом індійські акції знизилися на тлі зростання геополітичної напруженості у відносинах з Пакистаном, а акції Південної Кореї впали на тлі посилення політичних заворушень у країні.

Регіональні ринки мало чим відреагували на позитивне нічне закриття на Волл-стріт. Основні фондові індекси США у вівторок закрилися зі скромним зростанням, тоді як ф'ючерси, прив'язані до цих індексів, впали на азіатських торгах у середу, оскільки глобальні інвестори очікували на ключові дані по індексу цін PCE та основні корпоративні звіти, що мають бути опубліковані найближчими днями.

Свіжі економічні дані з Китаю та Японії свідчать про уповільнення промислової активності, що значною мірою пов'язано з підвищенням мит у США за адміністрації президента Дональда Трампа.

Офіційний індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі Китаю (PMI) впав до 49,0 у квітні порівняно з 50,5 у березні, що свідчить про скорочення виробничої активності.

Це падіння стало першим з грудня 2023 року і пов'язане з посиленням торговельної війни зі США, які запровадили колосальні 145% мита на китайські товари.

Показники Caixin також відображають різке падіння закордонних замовлень після запровадження мит Трампа.

Спад викликав заклики до економічного стимулювання, оскільки вплив цих мит стає все більш очевидним.

Китайський Shanghai Composite був приглушений, в той час як Shanghai Shenzhen CSI 300 також не змінився. Гонконгський Hang Seng виріс на 0,3%.

Тим часом промислове виробництво в Японії скоротилося на 1,1% в березні, перевершивши очікування ринку щодо падіння на 0,5%.

Це скорочення пов'язане з перебоями в поставках автозапчастин, що стало наслідком запровадження США 25% мита на імпорт легкових та вантажних автомобілів та тимчасового 10% мита на всі японські товари.

Японський індекс Nikkei 225 майже не змінився, в той час як TOPIX виріс на 0,4%, оскільки ринки повернулись після державних свят.

Дані в середу показали, що в першому кварталі індекс споживчих цін в Австралії виріс трохи більше, ніж очікувалось, в той час як базова інфляція повернулась в цільовий діапазон Резервного банку Австралії 2%-3%, підтримуючи аргументацію на користь зниження ставки.

Очікується, що РБА знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів на наступному засіданні 20 травня.

Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,3%.

Інші азіатські фондові індекси лише трохи підросли, незважаючи на послаблення митної напруги в США.

Індійський Nifty 50 впав на 0,2% на відкритті торгів.

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив в середу, що країна має надійні розвідувальні дані, які вказують на те, що Індія може завдати військового удару протягом наступних 24-36 годин.

Ця подія відбувається на тлі зростаючої напруженості між двома ядерними сусідами після того, як Індія заявила, що пакистанські елементи причетні до нападу минулого тижня, в результаті якого загинуло 26 осіб на туристичному об'єкті в індійському Кашмірі.

Тим часом, південнокорейський KOSPI знизився після того, як у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що південнокорейські прокурори обшукують приватну резиденцію поваленого президента Юна Сук Йола.

Юн був усунутий від влади після того, як оголосив воєнний стан у Південній Кореї в грудні минулого року.