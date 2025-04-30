Долар стабільний, але вразливий через занепокоєння щодо мит

Долар США стабільний, але готовий до найслабшої місячної динаміки з листопада 2022 року, оскільки нестабільна торговельна політика США за президента Дональда Трампа зробила долар вразливим, водночас підвищивши курс євро, єни та швейцарського франка.

Білий дім кілька разів відступав від масштабних мит, оголошених Трампом на початку квітня, що призвело до обвалу світового фондового ринку і спонукало інвесторів до втечі з зазвичай безпечного притулку - долара США і казначейських облігацій.

У вівторок Трамп підписав кілька указів, щоб пом'якшити удар своїх автомобільних мит за допомогою комбінації кредитів і звільнення від інших зборів на матеріали.

Торговельна команда Трампа також похвалилася своєю першою угодою з іноземним торговельним партнером, а міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація досягає прогресу в переговорах щодо мит, зазначивши, що незабаром будуть укладені угоди з Індією та Південною Кореєю.

Ці події допомогли дещо послабити напруженість, оскільки інвестори та компанії занепокоєні економічними наслідками мит, а також тим, що мита негативно вплинуть на економічне зростання і можуть призвести до зростання інфляції та безробіття.

«За нашими оцінками, пік мит вже пройдено», - сказала Крістіна Кліфтон, економіст Commonwealth Bank of Australia. «Однак, було завдано шкоди довірі, економіці США та світовій торговельній системі».

Курс євро стабілізувався на рівні $1,1387 після падіння на 0,33% на попередній сесії. Проте, спільна валюта виграла від втечі інвесторів з американських активів і зросла на 5,26% у квітні, що є найкращим місячним показником з листопада 2022 року.

Швейцарський франк востаннє купували по 0,8235 за долар, і його курс зріс більш ніж на 7% за місяць, що є найсильнішим показником за останнє десятиліття.

Єна була стабільною на рівні 142,32 за долар напередодні політичного рішення Банку Японії в четвер, де очікується, що центральний банк залишить процентні ставки незмінними. У квітні єна зросла більш ніж на 5% по відношенню до долара, що є найсильнішим місячним показником з липня минулого року.

Інвестори, однак, залишаються стурбованими впливом мит після того, як дані у вівторок показали, що економіка США поступово занепадає. У березні кількість вакансій різко скоротилася, але зменшення кількості звільнень свідчить про те, що ринок праці залишається на міцному фундаменті.

З іншого боку, в квітні індекс споживчої довіри в США від Conference Board впав до майже п'ятирічного мінімуму, а дефіцит торгового балансу США збільшився до рекордно високого рівня в березні на тлі занепокоєння з приводу мит.

Компанії по всьому світу вже демонструють ознаки напруженості, оскільки гігант доставки UPS оголосив про скорочення 20 000 робочих місць, а General Motors погіршив свій прогноз.

Девід Коль, головний економіст Julius Baer, сказав, що значна роль різкого підвищення мит на американський імпорт у підвищенні ризику рецесії також призводить до зростання інфляції в США та інфляційної невизначеності.

«Ми очікуємо, що ФРС відкладе свою реакцію на зниження економічної активності, щоб уникнути подальшого зростання інфляції... Лише коли слабша активність почне передаватися на ринок праці, ФРС почне знижувати ставки, але робитиме це агресивно».

«Тепер ми очікуємо два зниження ставок на 50 базисних пунктів на липневому та вересневому засіданнях Комітету з відкритих ринків», - сказав Коль.

Тепер у центрі уваги буде попередня оцінка ВВП за січень-березень, яка має бути опублікована в середу, що збігається зі 100 днями перебування Трампа на посаді президента.

«Очевидно, що імпортери намагаються ввезти в країну якомога більше товарів до того, як будуть введені мита, в результаті чого зростання ВВП в першому кварталі 2025 року буде сильно сповільнено», - зазначають економісти ING в своїй записці.

Що стосується інших валют, то австралійський долар мало змінився і склав $0,63835, після того, як за місяць виріс більш ніж на 2%. Новозеландський долар востаннє коштував $0,59295 і за місяць виріс на 4,4%.

Востаннє за фунт стерлінгів давали $1,3403, що на 3,8% більше, ніж у квітні, і це найсильніший місячний показник з листопада 2023 року.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших одиниць, востаннє становив 99,219, що недалеко від трирічного мінімуму, якого він досяг минулого тижня. Цього місяця індекс знизився на 4,76%, що є найслабшим показником з листопада 2022 року.