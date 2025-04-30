Акції в США зросли після нестабільних торгів на тлі оцінки звітів, даних і мит

У вівторок американські фондові індекси закрилися в плюсі після того, як інвестори оцінювали останні корпоративні звіти, економічні дані та зміни в торговельній політиці, балансуючи між скромними прибутками і збитками в ході нестабільних торгів.

Міністр фінансів США Скотт Бессент спрогнозував, що Китай може швидко втратити 10 мільйонів робочих місць через мита, але повідомив про прогрес у торговельних угодах з іншими країнами, включаючи Японію та Індію.

Дві найбільші економіки світу опинилися в центрі глобальної торговельної війни, спровокованої митамиТрампа, що викликало занепокоєння інвесторів щодо стрімкого уповільнення глобального зростання та відновлення цінового тиску.

Міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що президент США Дональд Трамп підпише указ, який він фактично підписав перед останнім дзвоником у вівторок, про звільнення автовиробників, які виробляють автомобілі в США, від частини його нових 25% мит на транспортні засоби, щоб дати їм час налагодити ланцюжки поставок запчастин додому.

Акції автовиробників практично не відреагували на потенційно більш низькі тарифи, а акції General Motors знизилися на 0,6% після того, як компанія повідомила про сильні квартальні результати, але скасувала свій річний прогноз.

Лідерами зростання індексу Dow стали акції компанії Honeywell, які підскочили на 5,4% після повідомлення про зростання скоригованого прибутку за перший квартал, та виробник фарб Sherwin-Williams, які зросли на 4,8% після того, як їхній квартальний прибуток перевершив прогнози.

Також серед компонентів Dow, Coca-Cola закрилась на 0,8% вище після того, як перевершила прогнози по доходах і прибутку.

«Багато економічних даних будуть змішаними, буде дуже важко визначити вплив мит, ймовірно, протягом наступного місяця або двох», - сказав Ентоні Саглімбен, головний ринковий стратег Ameriprise Financial в Трої, штат Мічиган.

«Прибутки корпорацій, компаній, які найбільше постраждали від мит, роблять те, що ми й очікували: вони скорочують або призупиняють прогнози».

Економічні дані вказують на зростаючий вплив торговельної картини. Дефіцит торгового балансу США в березні збільшився до рекордного рівня, оскільки компанії активізували зусилля з імпорту товарів, випереджаючи мита, а окремий звіт Конференційної ради показав, що індекс споживчої довіри впав до найнижчого показника з травня 2020 року, в той час як кількість вакансій свідчить про відносно стабільний ринок праці.

«Мита Трампа підштовхнули очікування до обриву», - сказав Брайан Якобсен, головний економіст Annex Wealth Management в Меномоні-Фоллз, штат Вісконсин. «Можливо, позитивний момент полягає в тому, що буде важко не помітити деяке поліпшення очікувань протягом наступних кількох місяців».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 300,03 пунктів, або на 0,75%, до 40 527,62, S&P 500 - на 32,08 пунктів, або на 0,58%, до 5560,83, а Nasdaq Composite - на 95,19 пунктів, або на 0,55%, до 17 461,32.

Цього тижня очікується ще більше економічних даних, кульмінацією яких, в п'ятницю, стане ключовий звіт уряду про заробітну плату, а також звіти кількох компаній з групи «Великої сімки», таких як Apple і Microsoft, причому інвестори, ймовірно, будуть реагувати на будь-які ознаки впливу мит.

Акції United Parcel Service впали на 0,4% після квартальних результатів і заявили, що скоротять 20 000 робочих місць, оскільки припиняють поставки для Amazon.com. Хоча кожен з трьох основних індексів залишається на негативній території протягом року, акції демонструють ознаки стабілізації в останні тижні, а S&P 500 реєструє зростання вже шосту сесію поспіль, що є найдовшою серією перемог після семиденного зростання в листопаді.

HSBC став останнім брокером, який знизив цільовий показник індексу S&P 500 на кінець року до 5 600 пунктів з 6 700 раніше.

Акції Wells Fargo зросли на 2,4% після оголошення програми викупу акцій на суму до $40 млрд.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали над тими, що падають, у співвідношенні 2,38 до 1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі Nasdaq - 1,55 до 1.

Індекс S&P 500 показав шість нових 52-тижневих максимумів і шість нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 37 нових максимумів і 59 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,02 млрд. акцій, порівняно з 19,46 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.