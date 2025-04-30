Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві видав у 2025р лише 24 кредити на 39,7 млн грн - міністр

Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві має 812 млн грн статутного капіталу, що дозволяє видати гарантії на 3 млрд грн, натомість за кілька місяців 2025 року банки видали лише 24 кредити на 39,7 млн грн, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

"Цю статистику треба кардинально змінювати", - написав він у Telegram за результатами зустрічі із керівництвом та наглядовою радою Фонду після наведення цих даних.

Коваль наголосив на необхідності посилити підтримку садівництва, овочівництва, насінництва та придбання техніки, а також залучити до співпраці не лише банки, а й кредитні спілки.

"Сьогодні агросектор недофінансований більш ніж на 828 млрд грн. Тому кожен доступний інструмент, особливо в умовах війни, має працювати на повну", - акцентував очільник Мінагрополітики.

Міністр висловив упевненість, що Фонд може стати реальною підтримкою для малих і середніх фермерів із земельним банком до 500 га. Він гарантує покриття до 50% кредиту з можливістю отримати інвестпозику до 7 років, купити землю - до 10 років, забезпечити обігові кошти - до 3 років.

"Наше завдання - зробити цей інструмент доступним для фермерів у кожному регіоні. Важливо, особливо в умовах війни, використовувати кожну можливість, аби українські аграрії ставали ще більш спроможними та сильними", - резюмував Коваль.

Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві надає підтримку мікро-, малим і середнім фермерам, які обробляють землю до 500 га. Фонд співпрацює з банками, які кредитують аграріїв і гарантують покриття до 50% зобов'язань за кредитом. Позичальники можуть отримати інвестиційні кредити на строк до семи років, кредити для купівлі землі - до 10 років, обігові кошти строком до трьох років з максимальною сумою кредиту на одного позичальника 30 млн грн. Гарантії Фонду також поширюються на державну програму "Доступні кредити 5-7-9%".

Щоб отримати доступ до гарантій Фонду фермер має бути зареєстрований у Державному аграрному реєстрі.

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві є небанківською фінансовою установою. Його заснував Кабінет міністрів України у січні 2024 року.