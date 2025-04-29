Долар США помірно дорожчає до основних валют

Курс долара США помірно підвищується до євро, фунта стерлінгів та єни вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), зростає на 0,24%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,19%.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у понеділок, що влада КНР має першою піти на кроки, які дадуть змогу розв'язати проблеми у сфері торгівлі. "Я вважаю, що це Китай має піти на деескалацію ситуації, тому що вони продають у п'ять разів більше, ніж ми продаємо їм", - сказав він в інтерв'ю CNBC.

Водночас у МЗС Китаю повідомили, що останнім часом голова КНР Сі Цзіньпін не зідзвонювався з президентом США. Раніше Дональд Трамп заявляв, що представники його адміністрації ведуть переговори з Китаєм, а сам він неодноразово контактував з китайським лідером.

Цього тижня вийдуть важливі статистичні дані, які дадуть змогу інвесторам оцінити стан американської економіки. У середу буде оприлюднено попередній звіт про динаміку ВВП США в першому кварталі, який містить ключовий показник інфляції, який відслідковує Федеральна резервна система, а також березневі дані про доходи і витрати американців. У п'ятницю Мінпраці США оприлюднить квітневий звіт про безробіття в країні.

Пара євро/долар за даними на 15:42 кч у вівторок торгується на рівні $1,1392 порівняно з $1,1423 на закриття попередньої сесії, євро втрачає 0,3%.

На думку аналітиків Franklin Templeton, Європейський центральний банк наприкінці цього року замислиться про підйом відсоткових ставок через те, що заплановане суттєве збільшення витрат на оборону може зробити економіку єврозони перегрітою.

Вартість фунта до долара також знизилася на 0,3%, до $1,3398 з $1,3442 напередодні. Британська валюта, попри деяке ослаблення, перебуває біля максимуму за 38 місяців.

Курс долара в парі з єною піднявся на 0,3%, до 142,48 єни зі 142,02 єни за підсумками попередніх торгів.

Експерти банку Standard Chartered погіршили прогнози для курсу долара до євро на кінець поточного року до $1,16 з раніше очікуваних $1,04, для пари долар/єна - до 140 з 142 єн за $1.

"У нашому базовому сценарії долар помірно ослабне з поточного рівня, але загалом буде стабільний до кінця року", - зазначили аналітики.