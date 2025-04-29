Європейські фондові індекси не демонструють єдиної динаміки у вівторок

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи змінюються різноспрямовано на торгах у вівторок.

Учасники ринку вивчають квартальну звітність компаній, що надходить, і європейські статдані, а також продовжують стежити за новинами про перебіг переговорів США з торговими партнерами.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:31 EET піднявся на 0,27% - до 524,52 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,06%, німецький DAX - 0,62%, італійський FTSE MIB - 0,79%. Французький CAC 40 опустився на 0,02%, іспанський IBEX 35 - на 0,44%.

Як показали опубліковані у вівторок дані Європейської комісії, зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні у квітні опустився до 93,6 пункту порівняно з переглянутими 95 пунктами місяцем раніше. Аналітики в середньому прогнозували зменшення до 94,5 пункту з оголошеного раніше березневого рівня в 95,2 пункту, за даними Trading Economics.

Значення індексу у квітні збіглося з рівнем грудня минулого року, яке було мінімальним з жовтня 2023 року. При цьому індикатор інфляційних очікувань серед європейців піднявся до 29,6 пункту проти 24,5 пункту місяцем раніше, до максимуму з листопада 2022 року.

Травневе значення індексу споживчої довіри в Німеччині, що розраховується GfK, підвищилося до максимальних з листопада минулого року мінус 20,6 пункту з мінус 24,3 пункту місяцем раніше. Експерти очікували зниження індексу до мінус 26 пунктів.

Економіка Іспанії в першому кварталі 2025 року зросла на 0,6% порівняно з попередніми трьома місяцями, як показують попередні дані національного статистичного агентства INE. Аналітики очікували збільшення на 0,7%. Показник за четвертий квартал переглянуто зі зниженням до 0,7% з 0,8%. Порівняно з тим самим періодом 2024 року економіка Іспанії в січні-березні зросла на 2,8% після зростання на 3,3% кварталом раніше.

Тим часом річний темп зростання споживчих цін в Іспанії у квітні знизився до мінімальних за шість місяців 2,2% з 2,3% у березні. Аналітики прогнозували уповільнення інфляції до 2%. У щомісячному вираженні ціни зросли на 0,6% після зростання на 0,1% місяцем раніше. Прогноз аналітиків передбачав прискорення до 0,4%. Інфляція, гармонізована зі стандартами Євросоюзу, у квітні становила 0,6% у помісячному і 2,2% у річному вираженні. У березні перший показник зріс на 0,7%, другий - на 2,2%.

У середу будуть оприлюднені попередні дані про динаміку ВВП єврозони в першому кварталі, а також звіти щодо інфляції в Німеччині та Франції за квітень.

Найбільше зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій фінської нафтогазової Neste Oyj (+11,1%) і шведського виробника кліматичних систем Munters Group AB (+10,2%).

У зниженні лідирують шведські компанії - виробник інвентарю для кемпінгів Thule Group AB (-12,4%) і виробник побутової техніки Electrolux (-11,7%). Electrolux зафіксувала чистий прибуток у першому кварталі після збитку роком раніше, проте показник виявився слабшим за очікування ринку. Компанія також погіршила прогноз на 2025 рік.

Папери французького постачальника ІТ-послуг Capgemini дорожчають на 7,9%. Компанія відзвітувала про менш значне, ніж очікувалося, скорочення виручки в першому кварталі.

Виручка німецької оборонної компанії Rheinmetall також перевершила очікування ринку. Її капіталізація підвищується на 6,5%.

Акції Novartis дорожчають на 0,9%. Швейцарська фармкомпанія зафіксувала зростання чистого прибутку на 34% у першому кварталі, при цьому базовий операційний прибуток і виручка перевершили очікування ринку.

Британська BP Plc скоротила чистий прибуток минулого кварталу на 49%, видобуток - на 16,5%. Котирування її акцій падають на 4,1%.

Капіталізація фармацевтичної AstraZeneca Plc знижується на 3,9%, незважаючи на сильну звітність.

Британський банк HSBC у січні-березні знизив чистий прибуток на 30%, оголосив buyback на $3 млрд. Його папери дорожчають на 1,9%.

Ринкова вартість Deutsche Bank AG підвищується на 1,3%. Найбільший банк Німеччини в першому кварталі збільшив чистий прибуток на 39%, сильніше прогнозу аналітиків.

Deutsche Lufthansa AG, що збільшила чистий збиток майже на 21% у січні-березні, втрачає 0,2% вартості.

Данська Carlsberg у першому кварталі наростила виручку на 17,4%, проте показник виявився нижчим за очікування аналітиків. Папери пивоварного концерну дешевшають на 1,8%.

Котирування "префів" Porsche AG падають на 5,2%. Німецький виробник автомобілів класу "люкс" скоротив операційний прибуток у 1,7 раза в минулому кварталі і погіршив прогноз на 2025 рік.

Німецька Deutsche Boerse AG у першому кварталі збільшила чистий прибуток на 5,5%, гірше за очікування аналітиків. Капіталізація біржового оператора зменшується на 4,5%.

Іспанський Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) втрачає 1,7% капіталізації, хоча його чистий прибуток у січні-березні виявився вищим за очікування аналітиків.

Папери нідерландської NXP Semiconductors падають у ціні на 6,5%. Скоригований прибуток і виручка компанії в першому кварталі перевершили прогнози аналітиків, проте її прогноз на другий квартал виявився розчаровуючим.

Акції французької Schneider Electric дешевшають на 7,4% на слабкій квартальній звітності.

Капіталізація британської Alphawave IP Group підвищується на 3,6% після новин про подовження терміну, протягом якого Qualcomm має оголосити про свій намір зробити пропозицію про поглинання Alphawave або відмовитися від неї. Раніше цього місяця Qualcomm повідомила, що розглядає можливість придбання Alphawave, не розкриваючи при цьому фінансових деталей.