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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6014 грн/$1
12:41 29.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 29 квітня 2025 року.
|Показник
|28.04.2025
|29.04.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7968
|41.6014
|-0.47
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 29 квітня- 41,7441 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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