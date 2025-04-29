Ціни на золото знизилися через послаблення Трампом мит на авто

Ціни на золото знизилися більш ніж на 1% на азіатських торгах в середу після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа заявила, що послабить вплив автомобільних мит, і підтвердила проведення торговельних переговорів з Китаєм.

Цього тижня інвестори з обережністю чекають на ключові економічні показники США, в тому числі на основний показник інфляції - індекс цін PCE, який є ключовим показником Федеральної резервної системи.

О 08:08 EET спот-золото знизилося на 1,1% до 3 308,93 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в червні подешевшали на 0,8% до 3 322,55 доларів за унцію.

Адміністрація президента Дональда Трампа у вівторок заявила, що Вашингтон пом'якшить вплив своїх автомобільних мит, послабивши деякі тарифи на іноземні деталі для автомобілів вітчизняного виробництва.

У статті Wall Street Journal, яка вперше повідомила про цей крок, йдеться про те, що коригування означає, що автовиробники, які сплачують мита Трампа, будуть звільнені від додаткових мит, наприклад, на сталь та алюміній.

Крім того, в інтерв'ю CNBC у понеділок міністр Бессент заявив, що багато країн запропонували США «дуже хороші» тарифні пропозиції.

Він також заявив, що уряд США перебуває в контакті з Китаєм і що саме від Китаю залежить деескалація ситуації.

Ці події послабили деякі побоювання щодо зростання торговельної напруженості між США та Китаєм.

Золото, яке нещодавно досягло рекордних максимумів, зростає в періоди економічної невизначеності, геополітичної напруженості та зростання інфляції, оскільки інвестори шукають активи-притулки для захисту своїх статків.

Серед інших дорогоцінних металів, ф'ючерси на срібло впали на 0,4% до $32,862 за унцію, в той час як ф'ючерси на платину залишились без змін на рівні $993,20 за унцію.

Звіт по вакансіях від JOLTS за березень буде опублікований сьогодні, в той час як квітневі дані по зайнятості в США заплановані на п'ятницю.

Цього тижня США також опублікують дані по валовому внутрішньому продукту (ВВП) за перший квартал та індекс цін PCE.

Ці дані матимуть вирішальне значення для оцінки прогнозу ФРС щодо процентної ставки, оскільки вона зайняла вичікувальну позицію на тлі невизначеності у світовій торгівлі.

Ціни на мідь були в основному приглушені, оскільки інвестори шукали ясності в переговорах між США і Китаєм щодо тарифів.

Китайські політики пообіцяли підтримати підприємства і робітників, які постраждали від високих тарифів США, але утрималися від оголошення нових стимулюючих заходів.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів не змінилися і склали $9 392,20 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь з терміном дії в травні втратили 0,8% до $4,8620 за фунт.