Фондові ринки Азії: автовиробники зростають на зниженні мит Трампа; Китай відстає через затримку зі стимулюванням

Більшість азіатських фондових ринків зросли у вівторок завдяки зростанню акцій автовиробників після того, як США вирішили пом'якшити вплив автомобільних мит, тоді як акції континентального Китаю знизилися, оскільки Пекін утримався від оголошення нових заходів стимулювання.

Японські ринки були закриті на державне свято, що призвело до низьких обсягів торгів в Азії.

Основні фондові індекси США незначно зросли в понеділок, в той час як ф'ючерси, прив'язані до цих індексів, виросли на азіатських торгах у вівторок.

Адміністрація президента Дональда Трампа у вівторок заявила, що Вашингтон пом'якшить вплив своїх автомобільних мит, послабивши деякі мита на іноземні деталі для автомобілів вітчизняного виробництва.

У статті Wall Street Journal, яка вперше повідомила про цей крок, йдеться про те, що коригування означає, що автовиробники, які сплачують мита Трампа, будуть звільнені від додаткових мит, наприклад, на сталь і алюміній.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,5% завдяки зростанню акцій китайських автовиробників.

Акції гонконгської компанії NIO Inc зросли на 5%, а акції Geely Automobile підскочили на 2,5%.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,8%, а акції Hyundai Motor - на 1,7%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 додали 0,3%.

Ф'ючерси на японський Nikkei 225, який включає акції найбільших автомобільних компаній, зросли на 0,3%, що свідчить про зростання після повернення ринків з вихідних.

Інвестори також очікують засідання Банку Японії, яке розпочнеться в середу, де, як очікується, центральний банк збереже процентні ставки незмінними, на тлі глобальної невизначеності, незважаючи на сильну інфляцію.

У той же час австралійський S&P/ASX 200 піднявся на 0,9%, а сінгапурський індекс Straits Times виріс на 0,4%.

Китайський Shanghai Composite знизився на 0,1%, в той час як Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,2%.

Це сталося, незважаючи на ознаки послаблення торговельної напруженості між США та Китаєм.

Міністр фінансів США Скотт Бессент в понеділок заявив, що всі аспекти американського уряду знаходяться в контакті з Китаєм і що деескалація ситуації залежить від Китаю.

Це сталося після того, як раніше Пекін заперечував, що такі переговори відбувалися.

Тим часом китайські політики пообіцяли підтримати бізнес і робітників, які постраждали від високих мит США, і закликали підготуватися до найгірших сценаріїв, повідомили державні ЗМІ в п'ятницю.

Однак вони не оголосили жодних додаткових заходів, окрім тих, що були оголошені на щорічній політичній зустрічі в березні.

У середу будуть опубліковані офіційні дані про виробничу активність в Китаї та дані Caixin, які дадуть змогу вперше побачити, як митні заходи вплинули на виробничий сектор.