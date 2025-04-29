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АНАЛІТИКА

Долар шкутильгає через торговельне протистояння між США та Китаєм

08:14 29.04.2025 |

Фінанси

 

Долар ледве відіграв свої значні втрати у вівторок, оскільки інвестори не змогли зрозуміти, чи відбувається деескалація китайсько-американської торговельної війни, а міністр фінансів Скотт Бессент припустив, що тягар переговорів лежить на Китаї.

В інтерв'ю в понеділок Бессент заявив, що деескалація мит залежить від Китаю - це останній з низки суперечливих сигналів щодо прогресу в торговельних переговорах між двома найбільшими економіками світу.

Хоча Трамп наполягає на тому, що прогрес є, і що він говорив з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, Пекін заперечує такі твердження.

Ця плутанина лише дала інвесторам більше підстав продавати долар, і він різко впав проти єни та швейцарського франка на попередній сесії.

Востаннє американська валюта зросла на 0,11% до 142,19 єни, ледве відновивши падіння на 1,2%, а проти швейцарського франка піднялась на 0,18% до 0,8217, після падіння на 0,8% у понеділок.

Настроям дещо допомогла новина про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа у вівторок планує зменшити вплив своїх автомобільних мит.

"З огляду на суперечливі сигнали, я вважаю, що укладення угоди в найближчій перспективі дуже малоймовірне, і Китай, можливо, готується до затяжної торгової війни", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

"Загалом, митна політика США є дуже хаотичною, і ринкам це, безумовно, не подобається, але дійсно зростає оптимізм щодо того, що найгірше в торговельній війні вже позаду".

Незважаючи на незначні ознаки прогресу в торгових переговорах між Сполученими Штатами і Китаєм, обидві сторони в останні дні, схоже, пом'якшили свої позиції: адміністрація Трампа продемонструвала відкритість до зниження мит, а Китай звільнив частину американського імпорту від своїх 125% зборів.

Євро знизився на 0,15% до $1,1404, але залишився на шляху до найбільшого місячного приросту проти долара за майже 15 років, оскільки інвестори залишають американські активи і шукають альтернативи в Європі.

Стерлінг був притиснутий до трирічного максимуму і востаннє торгувався за $1,3427. По відношенню до кошика валют долар востаннє стабілізувався на рівні 99,079 після падіння на 0,6% на попередній сесії.

Інвестори також готуються до тижня, насиченого економічними даними з США, які можуть дати перші ознаки того, чи б'є по економіці країни торговельна війна Трампа.

Ключовим для ринків буде п'ятничний звіт про зайнятість, а напередодні вийдуть попередні показники зростання в першому кварталі і основні дані PCE - ключовий показник інфляції Федерального резерву.

"Я думаю, що економічні дані США, безумовно, будуть погіршуватися далі, - сказав Конг з CBA.

"Коли вийдуть слабкі статдані, я думаю, що це ще більше посилить тиск на долар США, тому що на даний момент, я думаю, інвестори розглядають долар США як менш надійну валюту-прихисток. Насправді, я думаю, що (він) торгується більше як валюта ризику".

У Канаді луні майже не змінився, і перебуває на рівні 1,3837 канадських доларів напередодні результатів загальних виборів, на яких центральним питанням стали мита Трампа і роздуми про анексію Канади.

встралійський долар знизився на 0,02% до $0,6431, в той час як новозеландський долар впав на 0,27% до $0,59635.

За матеріалами: investing.com
 

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