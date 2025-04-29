S&P 500 трохи підріс на даних, в очікуванні звітів мегакомпаній

Індекс S&P 500 закрив нестабільну сесію в понеділок майже без змін, під тиском мегакомпаній, оскільки інвестори очікували на кілька каталізаторів, включаючи ключові економічні дані та звіти деяких найбільших американських компаній.

Мегакомпанії Nvidia, що втратили 2,1%, і Amazon, що знизився на 0,7%, стали основними тягарями для базового індексу S&P 500, а також утримували Nasdaq в негативній зоні.

У неділю газета The Wall Street Journal повідомила, що китайська компанія Huawei Technologies готується до тестування свого процесора зі штучним інтелектом, який, як вона сподівається, може замінити деякі продукти Nvidia вищого класу.

Цього тижня, з так званої «Чудової сімки» компаній-важковаговиків, Amazon, Apple, Meta Platforms і Microsoft повинні повідомити про квартальні результати. Apple, яка зросла на 0,4%, і Meta, яка зросла на 0,5%, допомогли протистояти падінню Nvidia і Amazon.

Загалом, 180 компонентів S&P 500 повинні відзвітувати про прибутки цього тижня, і інвестори, ймовірно, будуть уважно стежити за тим, як нові мита президента США Дональда Трампа можуть вплинути на майбутні прибутки.

"Цього тижня ми отримаємо звітність чотирьох з Mag 7, тому це дуже важливий тиждень для отримання прибутку", - сказав Джек Аблін, головний інвестиційний директор Cresset Capital в Чикаго.

"Я був би радий почути будь-які прогнози на майбутнє, і буде дуже цікаво почути, як деякі з цих керівників говорять про те, як вони планують орієнтуватися в умовах потенційної торговельної війни".

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 114,09 пунктів, або на 0,28%, до 40 227,59, S&P 500 - на 3,54 пункти, або на 0,06%, до 5 528,75, а Nasdaq Composite - на 16,81 пункти, або на 0,10%, до 17 366,13.

Незначне зростання S&P 500 стало п'ятим щоденним зростанням поспіль, що є найдовшою серією зростання з початку листопада.

Хоча очікується, що прибутки компаній S&P 500 у першому кварталі зростуть на 10,9% порівняно з минулим роком, згідно з даними LSEG, багато компаній попередили про невизначеність, спричинену торговельною політикою США, а деякі скоротили або повністю відкликали свої прогнози.

З 179 компаній S&P, які надали звітність, 78 мали негативні прогнози щодо прибутків, а 32 - позитивні, тобто коефіцієнт 2,4, що трохи нижче, ніж 2,6 за аналогічний період минулого року, свідчать дані LSEG.

Інвестори також будуть аналізувати важливі економічні дані, включаючи індекс цін на витрати на особисте споживання і потік даних по ринку праці, кульмінацією якого стане щомісячний звіт по заробітній платі в США в п'ятницю.

Зростання акцій Boeing на 2,4% допомогло утримати Dow на позитивній території після того, як Бернстайн підвищив рейтинг акцій авіабудівника і ціновий орієнтир.

Торги були нестабільними після того, як акції відкрилися більш впевнено, а індекси S&P 500 і Nasdaq ненадовго досягли найвищих рівнів з 2 квітня, до оголошення Трампа про мита.

В останні тижні ринки дещо стабілізувалися завдяки оптимізму щодо потенційних угод між США та їхніми торговельними партнерами, особливо Китаєм.

Однак брак ясності щодо китайсько-американських переговорів робить ринок чутливим до будь-якого розвитку подій. Індекс S&P 500 залишається приблизно на 10% нижче свого лютневого рекордного максимуму, оскільки інвестори шукають підказки про масштаби будь-якої шкоди від тарифів.

Більшість економістів, опитаних агентством Reuters, заявили, що ризики сповзання світової економіки в рецесію цього року є високими.

Акції Spirit AeroSystems зросли на 2,6% після того, як Airbus уклав угоду про поглинання деяких заводів компанії.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростали, переважали акції, що падали, у співвідношенні 2:1, а на Нью-Йоркській фондовій біржі - 1,27:1.

Індекс S&P 500 досягнув трьох нових 52-тижневих максимумів і двох нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 47 нових максимумів і 53 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,05 мільярдів акцій, порівняно з 19,26 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.