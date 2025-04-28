Долар США зміцнюється до євро, дешевшає до фунта та єни

Долар США зміцнюється до євро на торгах у понеділок, дешевшає до фунта стерлінгів та єни.

Цього тижня ринок очікує публікації низки важливих статданих, які можуть надати інвесторам уявлення про те, яким чином політика президента США Дональда Трампа позначається на американській економіці.

Так, у середу буде оприлюднено попередній звіт про динаміку ВВП США в першому кварталі, а також березневі дані про доходи і витрати американців, які включають ключовий показник інфляції, що відстежується Федеральною резервною системою (ФРС). Крім того, в п'ятницю Мінпраці США опублікує квітневий звіт про безробіття в країні.

"Трейдери готуються до того, що статдані покажуть уповільнення зростання ВВП США за, як і раніше, стійкої інфляції, - зазначають аналітики Monex Europe. - Така картина ускладнить завдання ФРС".

Цього тижня також вийде важлива статистика щодо європейської економіки. Зокрема, в середу будуть оприлюднені попередні дані про динаміку ВВП єврозони в першому кварталі, а також звіти щодо інфляції в Німеччині та Франції за квітень.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,17%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Пара євро/долар за даними на 14:30 EET у понеділок торгується на рівні $1,1345 порівняно з $1,1365 на закриття попередньої сесії.

Вартість фунта до долара збільшилася до $1,3338 з $1,3312 напередодні. Трейдери продовжують стежити за торговими переговорами, і нові сигнали посилення напруженості в цій сфері можуть негативно позначитися на чутливому до ризику фунті, наголошується в огляді Monex Europe.

Курс долара в парі з єною опустився під час торгів до 143,51 єни з 143,66 єни за підсумками попередніх торгів. Цього тижня відбудеться чергове засідання Банку Японії, підсумки якого буде підбито в четвер.

Експерти вважають, що японський ЦБ не стане змінювати основні параметри грошово-кредитної політики на цьому засіданні, оскільки оцінює потенційний вплив американських мит на економіку країни, пише Trading Economics.

Вартість американської валюти в парі з офшорним юанем збільшилася до 7,2987 юаня з 7,2889 юаня напередодні. У понеділок влада Китаю анонсувала низку нових заходів стимулювання економічної активності, зокрема щодо підтримки експортерів.

