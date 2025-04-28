Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5% - підсумки дискусії

Збереження облікової ставки на рівні 15,5% річних на засіданні 16 квітня підтримали всі 11 членів комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП НБУ), йдеться у підсумках дискусії, оприлюднених у понеділок на сайті центробанку.

"У цілому близька до прогнозу динаміка інфляції, поява перших ознак послаблення цінового тиску та відносна стійкість інфляційних очікувань додають впевненості щодо майбутнього розвороту цінової динаміки. Крім того, попередні заходи НБУ для підтримання інтересу населення до гривневих активів і стійкості валютного ринку є ефективними", - вважають члени КМП.

На їх думку, наразі немає потреби у додатковому посиленні процентної політики, але, водночас, пом'якшувати монетарну політику наразі також було б зарано - для цього інфляція має повернутися до стійкого сповільнення з поточних високих рівнів.

Члени КМП очікують повернення до обережного пом'якшення процентної політики лише після проходження піку цінового сплеску і зниження ризиків закріплення інфляції на двознаковому рівні то допускають, що Нацбанк зможе повернутися до циклу зниження облікової ставки в другому півріччі.

"Водночас одразу кілька членів КМП наголосили, що НБУ варто й надалі дотримуватися зваженого підходу та не поспішати з пом'якшенням процентної політики одразу після формального проходження піку цінового сплеску. На їхню думку, доцільно спершу переконатися у стійкому зниженні інфляції та відсутності загрози її тривалішого закріплення на двознаковому рівні", - йдеться у підсумках дискусії.

Ураховуючи посилення геополітичної невизначеності й значні ризики, по'вязані з наслідками війни, члени КМП бачать обмежений простір для пом'якшення процентної політики й очікують облікову ставку на рівні близько 13% наприкінці 2025 року. Крім того, вони не виключили імовірності тривалішого, ніж передбачає новий макропрогноз, утримання облікової ставки на поточному рівні або застосування додаткових заходів монетарної політики в разі довшого закріплення інфляції на високому рівні та посилення ризиків розбалансування очікувань.

Як повідомлялося, у оновленому 17 квітня прогнозі НБУ прогнозує у четвертому кварталі цього року середню облікову ставку на рівні 14% річних, тоді як у січні він оцінював її на рівні 13,1% річних. Так само на 0,9 відсоткового пункту підвищений її прогноз на третій квартал цього року - до 15,4% з 14,5% у січневому варіанті.

Наразі Нацбанк очікує зниження середньої облікової ставки у першому кварталі наступного року до 13%, у другому - до 12,5%, до кінця 2026 року - до 11,6% річних.