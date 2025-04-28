Європейські ринки акцій зростають напередодні публікації важливих статданих

Європейські фондові індекси підвищуються в понеділок.

Трейдери продовжують стежити за новинами про перебіг переговорів США з торговельними партнерами щодо мит і очікують важливих статданих, намічених на цей тиждень.

Зокрема, в середу буде оприлюднено попередні дані про динаміку ВВП єврозони в першому кварталі, а також звіти щодо інфляції в Німеччині та Франції за квітень.

Крім того, цього тижня низка великих європейських компаній, зокрема BP, Shell, Total Energies, Deutsche Bank, HSBC, Porsche і Airbus, опублікують звіти за минулий квартал.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:25 EET м у понеділок підвищився на 0,56% і становив 523,38 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,33%, німецький DAX - 0,58%, французький CAC 40 - 0,64%, італійський FTSE MIB - 0,49%, іспанський IBEX 35 - 0,62%.

Статистика, оприлюднена в понеділок, показала зростання роздрібних продажів в Іспанії, а також підвищення безробіття в країні.

Згідно з офіційними даними, роздрібні продажі в березні збільшилися на 3,6% у річному виразі, як і місяцем раніше. Зокрема, обсяги продажу продуктів харчування підвищилися на 4,4%.

Безробіття в Іспанії в першому кварталі підвищилося до максимальних за рік 11,36% з 10,61% у четвертому кварталі. Кількість безробітних збільшилася на 193,7 тис., до 2,789 млн, повідомило статистичне відомство країни (INE).

Акції британського оператора сервісу доставки їжі Deliveroo Plc підскочили на 16,9% під час торгів. Deliveroo повідомила, що отримала попередню пропозицію про купівлю від американського конкурента DoorDash Inc., який оцінив її в 2,7 млрд фунтів ($3,6 млрд).

Вартість паперів Banca Generali підвищилася на 7,3%. Італійський банк Mediobanca заявив про намір придбати Banca Generali, контрольований страховиком Assicurazioni Generali, за 6,3 млрд євро. Mediobanca є найбільшим акціонером страховика, в якому володіє 13% акцій. Він пропонує обміняти папери Assicurazioni Generali на акції Banca Generali, оцінюючи банк у 54,17 євро за акцію, що передбачає премію в 11% до ціни паперів на закриття ринку в п'ятницю.

Акції Mediobanca додають у ціні 0,8%, Assicurazioni Generali - втрачають 2,2%.

Капіталізація Airbus SE збільшилася на 2%. Європейська аерокосмічна корпорація купує активи проблемного американського постачальника авіаційних компонентів Spirit AeroSystems Holdings, задіяні у виробництві її літаків.

Ціна паперів німецького виробника важких вантажівок і автобусів Traton ("дочка" концерну Volkswagen) зросла на 3,5%. Компанія скоротила скоригований операційний прибуток у першому кварталі в 1,7 раза, при цьому її виручка виявилася трохи кращою за очікування ринку.

Ринкова вартість німецької Merck KGaA, яка оголосила про купівлю американської біофармацевтичної компанії SpringWorks Therapeutics Inc. за $3,9 млрд, збільшилася на 3%.

Акції британського ритейлера Marks & Spencer, який призупинив минулого тижня прийом онлайн-замовлень через кібератаку, втрачають у ціні 2,5%.