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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7968 грн/$1
12:40 28.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 28 квітня 2025 року.
|Показник
|25.04.2025
|28.04.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7073
|41.7968
|0.21
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 28 квітня- 41,7513 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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