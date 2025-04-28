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Бізнес у березні отримав кредити за держгарантіями на портфельній основі на ₴3,9 мільярда
Українські банки у березні 2025 року видали мікро-, малому та середньому бізнесу 815 кредитів на 3,9 млрд грн, які гарантовані державою на портфельній основі.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Зазначається, що у межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 рок видано 45 621 кредит на загальну суму 146,9 млрд грн. Зкорема, у березні підприємці отримали 815 кредитів на близько 3,9 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,3 млрд грн.
Станом на 1 квітня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 823 кредити на 75,1 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 33,1 млрд гривень. Це 64% від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).
За кількістю кредитів під державні гарантії лідирує ПриватБанк - 14 623 кредити на загальну суму 22,1 млрд грн, що становить 57% від ліміту таких гарантій, наданих банку. Другим за кількістю є Ощадбанк - 3 099 кредитів на 11,5 млрд грн (53% від ліміту банку), третій - Укргазбанк із 903 кредитами на 10,1 млрд грн (67% від свого ліміту).
Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві - 2 681 кредит на загальну суму 10,1 млрд грн, а також у Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Київській та Одеській областях.
За видами економічної діяльності переважає сільське господарство - 4 104 кредити на загальну суму понад 26 млрд грн та переробна промисловість - 4 252 кредити на 20,6 млрд грн.
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