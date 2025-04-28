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Ціни на золото продовжили падіння на тлі ознак послаблення торгової напруженості між США і Китаєм
10:17 28.04.2025 |
Ціни на золото продовжили падіння на азіатських торгах у понеділок, відійшовши від рекордних максимумів, оскільки ознаки послаблення торгової напруженості між США і Китаєм знизили попит на цей метал-прихисток.
О 07:54 EET спотове золото подешевшало на 0,8% до 3 292,75 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в червні зросли на 0,2% до 3 303,77 доларів за унцію.
Минулого тижня ЗМІ повідомили, що Китай звільнив певні види американського імпорту від своїх 125% тарифів у відповідь.
Минулого тижня адміністрація Трампа продемонструвала готовність послабити торговельну напруженість з Китаєм: президент Дональд Трамп заявив, що переговори щодо мит тривають, і що він говорив зі своїм колегою Сі Цзіньпіном.
Однак інвестори все ще зберігали обережність, оскільки міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю спростував попередні заяви Трампа, заявивши, що йому нічого не відомо про будь-які переговори з Китаєм щодо мит, і він не впевнений, що Трамп нещодавно розмовляв з Сі Цзіньпіном.
Китай також заперечив, що такі переговори відбувалися.
Інвестори очікують на дані про зайнятість у США за квітень, заплановані на п'ятницю.
Цього тижня США також опублікують дані про валовий внутрішній продукт (ВВП) за перший квартал та ключовий індекс інфляції ФРС - індекс цін PCE.
Ці дані матимуть вирішальне значення для оцінки прогнозу ФРС щодо процентної ставки, оскільки вона зайняла вичікувальну позицію на тлі невизначеності у світовій торгівлі.
Індекс долара США в понеділок практично не змінився.
Серед інших дорогоцінних металів ф'ючерси на срібло впали на 0,6% до $32,807 за унцію, а ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $977,55 за унцію.
Ціни на мідь знизилися в понеділок на тлі збереження тарифної напруженості між США і Китаєм.
Повідомлення місцевих ЗМІ в понеділок показали, що Пекін планує вжити ще більше заходів для підтримки економіки, і що Китай впевнений у досягненні поставленої урядом мети зростання на рівні 5% на рік.
Стимулювання з боку Китаю, найбільшого в світі імпортера міді, може збільшити попит на промислові метали.
Базовий ф'ючерс на мідь на Лондонській біржі металів знизився на 0,2% до $9 389,0 за тонну, в той час як ф'ючерс на мідь з терміном виконання в травні втратив 0,4% до $4,8737 за фунт.
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