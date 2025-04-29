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АНАЛІТИКА

Акції в Азії різноспрямовані на тлі невизначеності щодо торгівлі між США та Китаєм; Toyota штовхає Nikkei вгору

09:26 28.04.2025 |

Фінанси

 

Азіатські фондові ринки в понеділок були змішаними: японські акції зросли завдяки заяві Toyota про потенційний викуп свого постачальника, в той час як китайські акції знизилися на тлі невизначеності навколо торговельних переговорів між США та Китаєм.

Основні фондові індекси США в п'ятницю закрилися з підвищенням, що призвело до тижневого зростання. Однак ф'ючерси, прив'язані до цих індексів, знизилися на азіатських торгах у понеділок, оскільки невизначеність у торгівлі зберігається.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,5% в понеділок, а TOPIX підскочив на 1,1%.

Акції Toyota Motor підскочили на 5,5% після того, як автовиробник повідомив, що вивчає можливість викупу свого постачальника ключових запчастин Toyota Industries.

Пропозиція оцінює Toyota Industries, виробника текстильних верстатів і автозапчастин, в 42 мільярди доларів, повідомило в п'ятницю агентство Bloomberg.

Більш широкий автомобільний сектор також зростає: акції Nissan Motor і Honda Motor зросли на 2,5% і 1,2% відповідно.

Інвестори також очікують засідання Банку Японії, яке розпочнеться пізніше цього тижня, де, як очікується, центральний банк збереже процентні ставки незмінними на тлі глобальної невизначеності.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у неділю спростував попередні заяви президента Дональда Трампа, заявивши, що йому нічого не відомо про будь-які переговори з Китаєм щодо мит, і він не впевнений, що Трамп нещодавно спілкувався з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Пекін також заперечував, що будь-які торговельні переговори відбуваються.

Суперечливі сигнали тримали інвесторів у стані невизначеності, що призвело до стриманої динаміки багатьох фондових індексів.

Китайський індекс Shanghai Composite був приглушеним, в той час як Шанхайський Шеньчжень CSI 300 також не змінився.

Гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,1%.

У середу будуть опубліковані офіційні дані по виробничій активності в Китаї і дані Caixin, які дадуть перший погляд на те, як митні заходи вплинули на виробничий сектор.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,2%, в той час як таїландський індекс SET виріс на 0,3%

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 виросли на 0,1%.

Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,8%, а сінгапурський Straits Times Index впав на 0,5%.
За матеріалами: investing.com
 

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