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Продавці долара взяли паузу, дивлячись на робочі місця в США

09:24 28.04.2025 |

Фінанси

 

Долар впевнено стартував у понеділок, оскільки інвестори готуються до тижня, насиченого економічними даними, які можуть дати перше уявлення про те, чи справді торговельна війна президента США Дональда Трампа б'є по домогосподарствах.

На рівні 143,57 ієни і $1,1360 за євро долар на даний момент знайшов точку опори, залишаючись на шляху до найбільшого місячного падіння за майже 2 з половиною роки, оскільки Трамп похитнув довіру до надійності американських активів.

У квітні долар впав більш ніж на 4% до євро та єни, хоча наприкінці минулого тижня відскочив на очевидній примирливій зміні в тоні американо-китайських відносин.

Минулого тижня обидві сторони, здавалося, відійшли від прірви: адміністрація Трампа продемонструвала відкритість до зниження тарифів, а Китай звільнив деякі імпортні товари від 125% мита.

Проте, в той час як Трамп наполягає на досягненні прогресу і на тому, що він говорив з президентом Сі Цзіньпіном, Пекін заперечує, що торговельні переговори відбуваються, і в неділю міністр фінансів Скотт Бессент не сказав, що переговори про тарифи ведуться.

"Наступною великою главою буде те, чи вплинула вся ця волатильність на реальні рішення, особливо на ринку праці в США", - сказав Кріс Тернер, голова глобального ринкового департаменту ING.

Інвестори чекають на квітневі дані по зайнятості в США, які мають бути опубліковані в п'ятницю, де очікується різке уповільнення темпів найму на роботу.

Цього тижня США також опублікують дані по валовому внутрішньому продукту (ВВП) за перший квартал і основний індекс інфляції ФРС - базовий PCE, в той час як в Європі також мають бути опубліковані дані по ВВП і попередні показники інфляції.

Показник інфляції в Австралії в середу навряд чи зірве зниження ставки, яке ринки оцінили як певність на наступний місяць.

Австралійський долар торгується досить близько до нещодавніх максимумів і в понеділок вранці не дотягував до $0,64. Новозеландський долар також коливався трохи нижче $0,60.

"AUD/USD може торгуватися вище рівня опору 0,6464, але це був сильний рівень опору в цьому місяці", - сказав стратег Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо в записці для клієнтів.

У понеділок в Канаді відбудуться вибори, правляча Ліберальна партія лідирує з невеликим відривом в опитуваннях і з більшим відривом на ринках онлайн-прогнозів. Ринки опціонів вказують на те, що трейдери не готуються до значної волатильності у торгівлі валютою, і канадський долар був стабільним на рівні 1,3874 канадських доларів за долар.

У четвер Банк Японії визначає монетарну політику.

Змін у політиці не очікується, хоча ринки будуть зосереджені на перспективах і тому, як політики планують орієнтуватися в невизначеному економічному середовищі - тим більше, що торгові переговори між США і Японією, як очікується, торкнуться валюти.

У понеділок головний валютний дипломат Японії Ацуші Мімура спростував повідомлення в газеті Yomiuri про те, що Бессент під час двосторонньої зустрічі з Японією заявив, що слабкий долар і сильна єна є бажаними.
За матеріалами: investing.com
 

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