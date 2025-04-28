Фінансові новини
- |
- 28.04.25
- |
- 16:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За тиждень Нацбанк продав 619 мільйонів доларів
09:37 28.04.2025 |
За тиждень з 21 по 25 квітня Національний банк України продав на міжбанку 618,9 млн дол, при цьому купив 800 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 21 по 25 квітня Нацбанк продав на міжбанку 618,9 млн дол, що на 304,5 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 800 тис дол.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп поділився враженнями від зустрічі із Зеленським у Ватикані
|Трамп після зустрічі з Зеленським: можливо, Путін морочить мені голову
|У Ватикані порушили протокол задля Зеленського
|Україна намагатиметься досягти згоди США продати необхідну кількість Patriot – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Долар США зміцнюється до євро, дешевшає до фунта та єни
|Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5% - підсумки дискусії
|Гороховський та Рогальський переоформили контроль над monobank через кіпрську Crestline Limited
|Європейські ринки акцій зростають напередодні публікації важливих статданих
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7968 грн/$1
|Бізнес у березні отримав кредити за держгарантіями на портфельній основі на ₴3,9 мільярда
Бізнес
|TSMC представила новий техпроцес 1,4-нм
|Bloomberg: конкурент Starlink від Amazon зазнає труднощів із нарощуванням виробництва супутників
|Нова гібридна система Hyundai покращує паливну ефективність на 45%
|У Японії заявили про розробку вчетверо потужнішого квантового комп'ютера
|Більшість власників електромобілів у США не повернуться до бензинових авто - дослідження
|Кондиціонер нового Hyundai Palisade Hybrid може працювати з вимкненим двигуном
|Google Gemini має 350 мільйонів користувачів на місяць