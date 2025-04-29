Індекси Волл-стріт завершили тиждень зростанням на тлі торгових переговорів і звітів

У п'ятницю індекси Волл-стріт зросли, зафіксувавши тижневий приріст, оскільки інвестори аналізували низку звітів і шукали ознаки ослаблення напруженості в торговельній суперечці між США і Китаєм.

S&P 500 і Nasdaq були підтримані зростанням "чудової сімки" - групи мега-компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, в той час як "блакитні фішки" Dow були більш приглушеними.

Індекс малих капіталів Russell 2000 отримав найбільший тижневий відсотковий приріст з листопада.

Пекін звільнив частину американського імпорту від своїх 125% мит, але заперечив вимоги Трампа про переговори, після недавніх деескалаційних заяв міністра фінансів Скотта Бессента, що стало останньою ознакою того, що дві найбільші економіки світу знижують напруженість в торговельній війні, яка стрясала ринки протягом декількох тижнів.

"Ми спостерігаємо добре завершення досить сильного тижня", - сказав Грег Бассук, генеральний директор AXS Investments в Нью-Йорку. "Тиждень розпочався з сильних настроїв на продаж, але потім почався справжній потужний відскок. Це був досить сильний тиждень, і він значною мірою був викликаний відчуттям деескалації торгової війни з Китаєм".

Сезон звітності за перший квартал розпочався: 179 компаній з індексу S&P 500 відзвітували про свої результати. За даними LSEG, 73% з них перевершили очікування.

Аналітики тепер вбачають сукупний прибуток S&P 500 за період з січня по березень на рівні 9,7% у річному обчисленні, що є більш оптимістичним, ніж оцінка 8,0%, яка була на 1 квітня, згідно з даними LSEG.

Але інвестори здебільшого дивляться на минулі результати і аналізують майбутні прогнози, зокрема, знижені або відтерміновані прогнози через економічну невизначеність і зниження споживчих витрат.

Мічиганський університет опублікував свій остаточний погляд на квітневі споживчі настрої, і хоча індекс був переглянутий у бік підвищення, він все ще перебуває на найнижчому рівні з липня 2022 року, а інфляційні очікування залишаються гарячими.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 20,10 пункту, або на 0,05%, до 40 113,50, S&P 500 - на 40,44 пункту, або на 0,74%, до 5 525,21, а Nasdaq Composite - на 216,90 пункту, або на 1,26%, до 17 382,94.

З 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли споживчі товари та технології, в той час як сировинний сектор зазнав найбільших втрат у відсотковому відношенні.

Акції Alphabet виросли на 1,7% після того, як материнська компанія Google повідомила про 28% стрибок доходів від Google Cloud і запевнила інвесторів, що її інвестиції в ШІ окупаються.

Intel надала слабкі прогнози щодо доходів і прибутку, що призвело до падіння акцій виробника мікросхем на 6,7%.

Акції постачальника нафтогазових послуг SLB впали на 1,2% після того, як компанія не виконала прогноз прибутку за перший квартал і попередила про потенційний зсув у всій галузі через економічну невизначеність і митні ризики.

Акції Charter Communications підскочили на 11,4% після того, як компанія, що надає послуги широкосмугового та кабельного зв'язку, перевершила прогнози по доходах і додала більше абонентів, ніж очікувалось.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,33 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 54 нових максимуми і 27 нових мінімумів.

На Nasdaq 2 317 акцій зросли, а 2 024 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,14 до 1.

Індекс S&P 500 показав 4 нових 52-тижневих максимуми та 6 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 32 нових максимуми та 47 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,30 мільярдів акцій, порівняно з 19,13 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.