Долар завершує тиждень у плюсі вперше з березня на очікуваннях торговельної угоди між США та Китаєм

Долар США помірно дорожчає до євро, фунта стерлінгів та єни вдень у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,22%. З початку тижня індикатор зріс приблизно на 0,3% і може показати тижневий підйом уперше із середини березня.

Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що представники його адміністрації ведуть переговори з Китаєм у торговельній сфері. Пекін, однак, заперечує це. Представник Мінторгу КНР Хе Ядун сказав під час пресконференції в четвер, що сторони не ведуть переговорів, назвавши "безпідставними" будь-які повідомлення про їх просування.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що його країна має можливість укласти масштабну угоду з Китаєм у сфері торгівлі. Бессент також повідомив, що вже наступного тижня умови торговельної угоди можуть узгодити США та Південна Корея.

"Я не думаю, що ситуація стала яснішою. Однак є відчуття, що ситуація перестала загострюватися, - зазначила стратег City Index Фіона Чінкотта. - Є відчуття, що все рухається швидше до деескалації, ніж до ескалації".

Пара євро/долар за даними на 15:03 EET у п'ятницю торгується на рівні $1,1354 порівняно з $1,1391 на закриття попередньої сесії, євро втрачає близько 0,3%.

Вартість фунта до долара опустилася на 0,2%, до $1,3310 з $1,3340 напередодні.

Курс долара в парі з єною збільшився під час торгів на 0,5%, до 143,34 єни з 142,63 єни за підсумками торгів у четвер.

Напередодні голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що регулятор, як і раніше, планує підвищувати відсоткові ставки, якщо базова інфляція рухатиметься у напрямі до цільових 2%. Водночас він додав, що керівництво ЦБ має ретельно оцінити наслідки американських мит.