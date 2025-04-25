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Фондові індекси Європи зростають на хороших звітностях
13:18 25.04.2025 |
Фондові ринки найбільших країн Західної Європи зростають на тлі ознак деескалації торговельної війни між США і Китаєм, а також завдяки гарним квартальним звітностям низки компаній.
Президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що представники його адміністрації проводять переговори з Китаєм у торговельній сфері. Водночас, за повідомленнями західних ЗМІ, уряд КНР розглядає можливість призупинення дії імпортних мит у розмірі 125% щодо деяких американських товарів.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:04 EET збільшився на 0,35% - до 520,44 пункту.
Німецький DAX зріс до цього часу на 0,5%, французький CAC 40 - на 0,7%, британський FTSE 100 - на 0,2%. Італійський індикатор FTSE MIB підскочив на 0,9%, іспанський IBEX 35 - на 1%.
Роздрібний продаж у Великій Британії в березні збільшився на 0,4% відносно попереднього місяця, повідомило статуправління. Аналітики в середньому прогнозували скорочення на аналогічну величину, повідомляє Trading Economics.
Індекс довіри французьких підприємців до економіки країни у квітні піднявся до 99 пунктів порівняно з 96 пунктами місяцем раніше, за даними статагентства. Це максимальний рівень майже за рік. При цьому експерти не очікували зміни показника з березневого рівня.
Французька Safran, що поставляє продукцію для аерокосмічної галузі, збільшила виручку в першому кварталі на 16,7% - до 7,257 млрд євро, за очікуваних у середньому аналітиками 7,05 млрд євро. Котирування акцій компанії підвищуються на 4,8%.
Британська WPP Plc, один з найбільших рекламних концернів світу, підтвердила прогноз зміни порівнянних продажів без урахування непрямих витрат на 2025 рік, зазначивши, однак, високу невизначеність в економіці у зв'язку з торговельними суперечками. Ціна паперів компанії зросла на 0,9%.
Вартість фінської Stora Enso збільшилася на 1,1%. Найбільший у Європі виробник паперу в січні-березні наростив скориговану EBIT на 17,5% - до 175 млн євро, тоді як консенсус-прогноз передбачав 125 млн євро.
Акції Mapfre підскочили в ціні на 7% на новині про те, що іспанський страховик збільшив чистий прибуток у минулому кварталі на 28%.
Папери французької мережі готелів Accor подорожчали на 5,3% також завдяки сильній звітності. Виручка компанії в січні-березні підвищилася на 8,9% - до 1,35 млрд євро, тоді як очікувалося 1,3 млрд євро.
Капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи також піднімається: Equinor - на 0,2%, Shell - на 0,7%, BP Plc - на 0,4%, TotalEnergies - на 0,9%.
Крім того, дорожчають папери автовиробників, включно зі Stellantis - на 0,7%, Daimler Truck - на 1,3%, Bayerische Motoren Werke AG - 1,1%, Mercedes-Benz - на 0,9%, Volkswagen - на 1,4%, "префи" Porsche Automobil Holding - на 1%.
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