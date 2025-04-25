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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7073 грн/$1
12:32 25.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 25 квітня 2025 року.
|Показник
|24.04.2025
|25.04.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6834
|41.7073
|0.06
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 24 квітня- 41,6707 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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