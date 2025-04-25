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Ціни на золото знижуються на тлі зростання апетиту до ризику на тлі сподівань на деескалацію конфлікту між США і Китаєм
Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах в п'ятницю, оскільки апетит до ризику покращився на тлі ознак того, що США і Китай потенційно можуть відійти від запеклого торгового конфлікту, хоча чіткого шляху до торговельної угоди, як і раніше, не було видно.
Апетит до ризику - особливо щодо акцій - також покращився після позитивних прибутків технологічного гіганта Alphabet, а також обнадійливих коментарів щодо попиту на штучний інтелект від Nvidia та Amazon.
Відновлення долара з трирічних мінімумів також чинило тиск на ціни на інші метали. Але золото все ще залишалося в полі зору рекордного максимуму в 3500 доларів за унцію, досягнутого на початку цього тижня.
О 07:22 EET cпотове золото подешевшало на 0,9% до $3 318,28 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в червні впали на 0,6% до $3 328,67 за унцію.
Втрати золота в п'ятницю відбулися після того, як агентство Bloomberg повідомило, що Китай розглядає можливість звільнення деяких американських товарів від своїх 125% ми на тлі зростаючого занепокоєння економічними втратами від торговельної війни.
Такий крок може означати деескалацію конфлікту, а також призвести до більш примирливих заходів з боку Вашингтона.
Звіт Bloomberg з'явився одразу після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде певні переговори з Китаєм, хоча Пекін значною мірою заперечував, що торговельні переговори відбуваються.
Проте ринки були натхненні перспективою деякої деескалації, яка знизила попит на золото як на безпечний актив-притулок і спровокувала перехід до більш ризикованих активів, зокрема до акцій.
Раніше цього тижня Трамп дав зрозуміти, що з часом може знизити мита на Китай, хоча це залежатиме від того, чи сяде Пекін першим за стіл переговорів. Але інші американські чиновники попереджали, що торговельна угода з Китаєм займе певний час.
Ця думка, а також постійні занепокоєння щодо економічних наслідків торговельної війни, як і раніше, утримують золото на відносно високих рівнях і в межах нещодавніх піків.
Інші дорогоцінні метали відступили в п'ятницю, оскільки долар відновився з трирічних мінімумів.
Ф'ючерси на платину впали на 0,9% до $969,10 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,4% до $33,378 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь впали в п'ятницю, але потім зростали третій тиждень поспіль, продовживши відновлення після різкого падіння в березні.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 419,55 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь в США впали на 0,8% до $4,8453 за фунт. Але цього тижня обидва контракти торгувалися з підвищенням від 2% до 3%, що є третім тижнем зростання поспіль.
Незважаючи на нещодавнє зростання, ціни на мідь все ще торгуються значно нижче піків, досягнутих на початку цього року, оскільки настрої щодо червоного металу були підірвані побоюваннями, що попит в Китаї, найбільшому імпортері міді, постраждає від торгової війни.
Але ф'ючерси на мідь в США зросли на ставках на те, що мита Трампа призведуть до подальшого зменшення фізичних поставок міді в країну.
Зараз основна увага прикута до ключових даних китайського індексу менеджерів із закупівель, які повинні бути опубліковані наступного тижня, щоб отримати більше інформації про найбільшого в світі імпортера міді.
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