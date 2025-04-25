Долар зростає наприкінці волатильного тижня, пов'язаного з розворотом Трампа

Долар виріс у п'ятницю після невеликих втрат днем раніше, оскільки трейдери намагалися оцінити перспективи американської економіки після нестабільних заяв президента Дональда Трампа щодо торговельних угод і спроби втручання в роботу Федеральної резервної системи (ФРС).

Цього тижня американська валюта зазнала різких коливань, почавши з падіння на 1% проти основних конкурентів у понеділок після того, як Трамп пригрозив звільнити голову ФРС Джерома Пауелла за недостатньо швидке зниження процентних ставок, але через день вона зросла на 1,5%, оскільки Трамп заявив, що ніколи не мав наміру замінювати Пауелла, і заговорив про деескалацію торгової війни з Китаєм.

Однак відсутність фактичного прогресу у відкритті переговорів з Пекіном призвела до того, що долар знову впав наприкінці тижня. В цілому за тиждень індекс долара - який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних валют зріс лише на 0,27%, хоча це все одно перерве чотиритижневу серію падінь.

Інвестори особливо не знають, що зараз відбувається з Китаєм. У четвер Пекін заявив, що не проводив торговельних переговорів з Вашингтоном, хоча пізніше того ж дня Трамп повторив, що прямі переговори ведуться.

На початку п'ятниці долар виріс на 0,3% до 143,08 ієни і на 0,4% до 0,8303 швейцарського франка.

Євро знизився на 0,3% до $1,1355. Фунт стерлінгів подешевшав на 0,2% до $1,3314.

Вашингтон, схоже, досягає певного прогресу на ранніх торгових переговорах з азійськими союзниками - Південною Кореєю та Японією.

Делегація Сеула заявила в четвер після першого раунду переговорів, що обидві сторони прагнуть розробити торговельний пакет до того, як у липні буде скасовано паузу у взаємних митах.

Міністр фінансів Японії заявив того ж дня після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, що переговори про валютні цілі не велися. Раніше цього місяця Трамп звинуватив Токіо в ослабленні своєї валюти, щоб дати перевагу своїм експортерам.

Головний переговірник від Японії, міністр економіки Рьосей Аказава, проведе другий раунд торговельних переговорів з Бессентом наступного тижня.

«Якщо пошириться думка, що зниження мит близьке, це може позитивно вплинути на тарифні переговори з іншими країнами, що призведе до відходу від ризикованих настроїв і зменшення продажу американських активів», що може повернути долар до 145 ієн, - пишуть аналітики Mizuho в своїй записці.

"З іншого боку, якщо переговори виглядають складними навіть з Японією, ключовим союзником, можна тільки уявити ситуацію з Китаєм".

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда в четвер підтвердив прихильність центрального банку до підвищення процентних ставок, якщо базова інфляція розвиватиметься в напрямку цільового показника 2%, як і прогнозувалося, але повторив, що політикам необхідно ретельно вивчити наслідки від тарифів США.

Базові споживчі ціни в столиці Японії виросли на 3,4% в квітні в порівнянні з попереднім роком, як показали дані в п'ятницю, прискорюючись другий місяць поспіль.

Очікується, що Банк Японії залишить політику без змін на своєму дводенному засіданні, яке завершиться 1 травня.