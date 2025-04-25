Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар зростає наприкінці волатильного тижня, пов'язаного з розворотом Трампа

08:49 25.04.2025 |

Фінанси

 

Долар виріс у п'ятницю після невеликих втрат днем раніше, оскільки трейдери намагалися оцінити перспективи американської економіки після нестабільних заяв президента Дональда Трампа щодо торговельних угод і спроби втручання в роботу Федеральної резервної системи (ФРС).

Цього тижня американська валюта зазнала різких коливань, почавши з падіння на 1% проти основних конкурентів у понеділок після того, як Трамп пригрозив звільнити голову ФРС Джерома Пауелла за недостатньо швидке зниження процентних ставок, але через день вона зросла на 1,5%, оскільки Трамп заявив, що ніколи не мав наміру замінювати Пауелла, і заговорив про деескалацію торгової війни з Китаєм.

Однак відсутність фактичного прогресу у відкритті переговорів з Пекіном призвела до того, що долар знову впав наприкінці тижня. В цілому за тиждень індекс долара - який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних валют зріс лише на 0,27%, хоча це все одно перерве чотиритижневу серію падінь.

Інвестори особливо не знають, що зараз відбувається з Китаєм. У четвер Пекін заявив, що не проводив торговельних переговорів з Вашингтоном, хоча пізніше того ж дня Трамп повторив, що прямі переговори ведуться.

На початку п'ятниці долар виріс на 0,3% до 143,08 ієни і на 0,4% до 0,8303 швейцарського франка.

Євро знизився на 0,3% до $1,1355. Фунт стерлінгів подешевшав на 0,2% до $1,3314.

Вашингтон, схоже, досягає певного прогресу на ранніх торгових переговорах з азійськими союзниками - Південною Кореєю та Японією.

Делегація Сеула заявила в четвер після першого раунду переговорів, що обидві сторони прагнуть розробити торговельний пакет до того, як у липні буде скасовано паузу у взаємних митах.

Міністр фінансів Японії заявив того ж дня після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, що переговори про валютні цілі не велися. Раніше цього місяця Трамп звинуватив Токіо в ослабленні своєї валюти, щоб дати перевагу своїм експортерам.

Головний переговірник від Японії, міністр економіки Рьосей Аказава, проведе другий раунд торговельних переговорів з Бессентом наступного тижня.

«Якщо пошириться думка, що зниження мит близьке, це може позитивно вплинути на тарифні переговори з іншими країнами, що призведе до відходу від ризикованих настроїв і зменшення продажу американських активів», що може повернути долар до 145 ієн, - пишуть аналітики Mizuho в своїй записці.

"З іншого боку, якщо переговори виглядають складними навіть з Японією, ключовим союзником, можна тільки уявити ситуацію з Китаєм".

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда в четвер підтвердив прихильність центрального банку до підвищення процентних ставок, якщо базова інфляція розвиватиметься в напрямку цільового показника 2%, як і прогнозувалося, але повторив, що політикам необхідно ретельно вивчити наслідки від тарифів США.

Базові споживчі ціни в столиці Японії виросли на 3,4% в квітні в порівнянні з попереднім роком, як показали дані в п'ятницю, прискорюючись другий місяць поспіль.

Очікується, що Банк Японії залишить політику без змін на своєму дводенному засіданні, яке завершиться 1 травня.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6890
  0,0183
 0,04
EUR
 1
 47,4171
  0,1250
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1519  0,00 0,00 41,8735  0,04 0,09
EUR 46,9288  0,04 0,08 47,7996  0,10 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6900  0,05 0,12 41,7100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес