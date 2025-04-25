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Долар зростає наприкінці волатильного тижня, пов'язаного з розворотом Трампа
08:49 25.04.2025 |
Долар виріс у п'ятницю після невеликих втрат днем раніше, оскільки трейдери намагалися оцінити перспективи американської економіки після нестабільних заяв президента Дональда Трампа щодо торговельних угод і спроби втручання в роботу Федеральної резервної системи (ФРС).
Цього тижня американська валюта зазнала різких коливань, почавши з падіння на 1% проти основних конкурентів у понеділок після того, як Трамп пригрозив звільнити голову ФРС Джерома Пауелла за недостатньо швидке зниження процентних ставок, але через день вона зросла на 1,5%, оскільки Трамп заявив, що ніколи не мав наміру замінювати Пауелла, і заговорив про деескалацію торгової війни з Китаєм.
Однак відсутність фактичного прогресу у відкритті переговорів з Пекіном призвела до того, що долар знову впав наприкінці тижня. В цілому за тиждень індекс долара - який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних валют зріс лише на 0,27%, хоча це все одно перерве чотиритижневу серію падінь.
Інвестори особливо не знають, що зараз відбувається з Китаєм. У четвер Пекін заявив, що не проводив торговельних переговорів з Вашингтоном, хоча пізніше того ж дня Трамп повторив, що прямі переговори ведуться.
На початку п'ятниці долар виріс на 0,3% до 143,08 ієни і на 0,4% до 0,8303 швейцарського франка.
Євро знизився на 0,3% до $1,1355. Фунт стерлінгів подешевшав на 0,2% до $1,3314.
Вашингтон, схоже, досягає певного прогресу на ранніх торгових переговорах з азійськими союзниками - Південною Кореєю та Японією.
Делегація Сеула заявила в четвер після першого раунду переговорів, що обидві сторони прагнуть розробити торговельний пакет до того, як у липні буде скасовано паузу у взаємних митах.
Міністр фінансів Японії заявив того ж дня після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, що переговори про валютні цілі не велися. Раніше цього місяця Трамп звинуватив Токіо в ослабленні своєї валюти, щоб дати перевагу своїм експортерам.
Головний переговірник від Японії, міністр економіки Рьосей Аказава, проведе другий раунд торговельних переговорів з Бессентом наступного тижня.
«Якщо пошириться думка, що зниження мит близьке, це може позитивно вплинути на тарифні переговори з іншими країнами, що призведе до відходу від ризикованих настроїв і зменшення продажу американських активів», що може повернути долар до 145 ієн, - пишуть аналітики Mizuho в своїй записці.
"З іншого боку, якщо переговори виглядають складними навіть з Японією, ключовим союзником, можна тільки уявити ситуацію з Китаєм".
Голова Банку Японії Кадзуо Уеда в четвер підтвердив прихильність центрального банку до підвищення процентних ставок, якщо базова інфляція розвиватиметься в напрямку цільового показника 2%, як і прогнозувалося, але повторив, що політикам необхідно ретельно вивчити наслідки від тарифів США.
Базові споживчі ціни в столиці Японії виросли на 3,4% в квітні в порівнянні з попереднім роком, як показали дані в п'ятницю, прискорюючись другий місяць поспіль.
Очікується, що Банк Японії залишить політику без змін на своєму дводенному засіданні, яке завершиться 1 травня.
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