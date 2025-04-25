Акції в Азії зростають на тлі зростання американського техсектору. Японію не бентежать високі показники індексу споживчих цін

Більшість азійських акцій зросли в п'ятницю, причому акції технологічних компаній слідували за зоряним одноденним зростанням своїх американських колег після сильніших, ніж очікувалося, прибутків власника Google - компанії Alphabet.

Японські ринки показали найкращі результати в регіоні, оскільки оптимізм щодо торговельних переговорів зі США допоміг їм піднятися, незважаючи на більш високі, ніж очікувалося, дані по інфляції в Токіо, які посилили очікування подальшого підвищення процентних ставок Банком Японії.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, яка закрилася значно вище на тлі певного оптимізму щодо торговельних переговорів між США і Китаєм. Натяки на подальше зниження процентних ставок Федеральним резервом також сприяли зростанню.

Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах, а ф'ючерси на Nasdaq 100 виросли на 0,5% після сильних прибутків Alphabet Inc.

Технологічні біржі, такі як гонконгська Hang Seng, південнокорейська KOSPI та японська Nikkei 225, зросли на 0,6%-1,4%, причому Nikkei лідирував.

Зростання в технологічному секторі відбулося слідом за американськими акціями після того, як інтернет-гігант Alphabet показав значно вищі, ніж очікувалося, прибутки і не повідомив про жодні зміни в своїх амбіціях щодо штучного інтелекту.

Перед цим акції технологічних компаній також зросли завдяки заявам Amazon.com та Nvidia про те, що попит на чіпи та центри обробки даних, зумовлений штучним інтелектом, ймовірно, залишиться високим, що допомогло послабити деякі побоювання щодо уповільнення інвестицій у секторі.

Шквал позитивних факторів допоміг стимулювати купівлю акцій технологічних компаній, які найбільше постраждали від тривалого ринкового спаду у 2025 році.

Серед окремих акцій акції Baidu Inc злетіли на 4% на торгах у Гонконзі після того, як китайський інтернет-гігант запустив оновлені версії своєї флагманської моделі Ernie AI. Виробник електромобілів BYD подорожчав на 0,7% перед звітністю за березень, яка має бути опублікована сьогодні.

Зростання техсектору сприяло зростанню Nikkei, а японський індекс TOPIX також додав 1,1%.

Це сталося навіть попри те, що індекс споживчих цін у Токіо різко зріс у квітні, перевершивши очікування і надавши Банку Японії більше простору для підвищення процентних ставок.

Очікується, що центральний банк збереже процентні ставки на незмінному рівні на засіданні наступного тижня, але очікування щодо подальшого підвищення процентних ставок в цьому році постійно зростають.

Японські ринки цього тижня були на підйомі після повідомлень про те, що урядовці мають намір цього місяця розпочати новий раунд торговельних переговорів з США.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite відстали від своїх колег, рухаючись в п'ятницю у флетовому діапазоні.

Низькі показники на китайських ринках стали наслідком того, що інвестори занепокоєні довгостроковими економічними наслідками запеклої торгової війни зі Сполученими Штатами після того, як Вашингтон і Пекін обмінялися різкими торговельними митами на початку цього місяця.

Ринки не були в захваті від змішаних сигналів щодо торговельних переговорів. Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде діалог з Китаєм, тоді як Пекін заявив, що жодних торговельних переговорів не відбулося.

Азійські ринки були переважно негативно налаштовані на тлі стійкого неприйняття ризиків. Сінгапурський індекс Straits Times втратив 0,5%, а ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися без змін.

Австралійські ринки були закриті на вихідні.