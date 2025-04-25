Волл-стріт завершила торги зростанням на тлі ослаблення митної напруженості

Американські фондові індекси в четвер закрилися з підвищенням, зростаючи третій день поспіль завдяки значному зростанню акцій технологічних компаній, оскільки інвестори аналізували змішаний пакет корпоративних прибутків і чекали на ознаки прогресу в митному протистоянні між США і Китаєм.

Всі три основні фондові індекси США продемонстрували різке зростання, причому «чудова сімка» - група мега-компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, - зросла завдяки кращим, ніж очікувалося, квартальним результатам компанії ServiceNow, яка розробляє програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, що дозволило Nasdaq випередити конкурентів.

Пекін закликав скасувати американські мита на китайські товари після коментарів міністра фінансів США Скотта Бессента, який дав зрозуміти, що Білий дім може бути готовий до деескалації торгової напруженості, яка тижнями розхитує ринки.

Пом'якшення митної риторики є «однією з причин, чому ви бачите, що ф'ючерси зростають, тому що вони потрапили в яблучко в (торговельній суперечці) між Китаєм і США», - сказав Пол Нолте, старший радник з питань багатства і ринковий стратег Murphy & Sylvest в Елмхерсті, штат Іллінойс. «Тому будь-яке охолодження митних переговорів між двома країнами зміцнює технологічний сектор в цілому».

"Наразі існує ще багато питань щодо тарифів, на які ми не маємо відповідей, - додав Нолте. "Тому багато хто з нас просто кидає дротики в темряві".

З початком сезону звітності за перший квартал стає очевидним, якою мірою невизначеність у зв'язку з торговельною війною вплинула на бізнес та споживчі настрої.

Procter & Gamble, PepsiCo, Chipotle Mexican Grill та American Airlines зменшили або відкликали свої прогнози через підвищену невизначеність серед споживачів.

Акції Procter & Gamble впали на 3,7%, а PepsiCo - на 4,9%.

Не всі прогнози були песимістичними.

Прибуток ServiceNow виявився кращим, ніж очікували аналітики, завдяки стійкому попиту на програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Її акції підскочили на 15,5%.

Результати Hasbro перевершили очікування завдяки сильному ігровому сегменту, завдяки чому акції виробника іграшок зросли на 14,6%.

Зі 157 компаній S&P 500, які вже відзвітували, 74% перевершили очікування, і аналітики наразі вважають, що сукупний прибуток S&P 500 зросте на 8,9% в річному обчисленні в порівнянні з 8,0% станом на 1 квітня, згідно з даними LSEG.

З точки зору даних, нові замовлення на товари тривалого користування та кількість заявок на допомогу з безробіття, що перевищила очікування, свідчать про економічну стійкість.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 486,83 пункти, або на 1,23%, до 40 093,40, S&P 500 - на 108,91 пункти, або на 2,03%, до 5 484,77, а Nasdaq Composite - на 457,99 пункти, або на 2,74%, до 17 166,04.

Акції Alphabet зросли після того, як материнська компанія Google перевершила квартальні прогнози щодо прибутку.

З 11 основних секторів S&P 500 всі, окрім споживчих товарів, зросли, а акції технологічних компаній отримали найбільший відсотковий приріст - 3,5%. На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростали, переважали акції, що падали, у співвідношенні 5,84 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 50 нових максимумів і 30 нових мінімумів.

На Nasdaq 3 401 акція зросла і 1 005 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 3,38 до 1.

Індекс S&P 500 показав 4 нових 52-тижневих максимуми та 4 нових мінімуми, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 40 нових максимумів та 51 новий мінімум.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,95 мільярдів акцій, порівняно з 19,15 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.