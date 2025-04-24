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Комітет Ради підтримав законопроєкт про легалізацію криптовалют: що передбачає документ
24 квітня парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт про віртуальні активи та рекомендував його до розгляду у першому читанні. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.
Що пропонує законопроєкт
У документі дається визначення віртуального активу - як особливого цифрового об'єкта, що існує в електронній формі завдяки технології блокчейну. Такі активи не є грошима і не можуть використовуватись як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим, згідно з Цивільним кодексом, прирівнюється до рухомого майна.
Редакція законопроєкту, запропонована до першого читання, передбачає, зокрема, ототожнення токенів електронних грошей із електронними грошима в розумінні Закону "Про платіжні послуги".
Класифікація віртуальних активів
Проєкт розділяє віртуальні активи на три основні категорії:
* токени з прив'язкою до активів - стабілізуються відносно валют чи майна;
* токени електронних грошей - прив'язані до офіційної валюти;
* інші віртуальні активи - які не входять до перших двох категорій. Для них передбачено механізм класифікації через Регулятора.
Як набувається право власності
Власність на віртуальні активи набувається через емісію, правочин, рішення суду або за законом. Підтвердженням виступає володіння криптографічними ключами. Вводиться презумпція правомірного володіння, якщо судом не встановлено інше.
Що таке "біла книга"
Для публічної пропозиції віртуальних активів емітенти повинні створювати "білу книгу" - документ, що містить ключову інформацію про актив, емітента, ризики. Усі маркетингові повідомлення мають відповідати змісту білої книги, бути правдивими і не вводити в оману. Забороняється поширювати рекламу до публікації цього документа.
Хто зможе працювати з віртуальними активами
Постачальники послуг (зберігання, обіг, обмін, переказ тощо) мають проходити авторизацію, відповідати організаційним і фінансовим вимогам, забезпечувати захист клієнтів. Закон передбачає вимоги до прозорості, боротьби з інсайдерською торгівлею, маніпуляціями та розголошенням конфіденційної інформації.
Оподаткування
Окремий розділ законопроєкту присвячено оподаткуванню. Це питання стало критичним у попередніх спробах регулювання ринку ВА.
Передбачається:
* окреме оподаткування прибутку від операцій з ВА;
* податок сплачується із прибутку, а не з обсягу операцій;
* обмін одного ВА на інший не оподатковується;
* доходи в межах однієї мінімальної зарплати - без податків;
* фізособи самі декларують доходи та сплачують податки;
* у разі продажу активів, придбаних до набуття чинності законом, протягом 2026 року можна буде застосувати пільгову ставку ПДФО - 5%.
Також передбачено можливість врахування збитків із минулих років при розрахунках (окрім окремих винятків).
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