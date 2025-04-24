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АНАЛІТИКА

Ринки акцій Європи знижуються після стрибка напередодні

13:20 24.04.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно знижуються в четвер, інвестори оцінюють великий масив корпоративних звітностей.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:19 EET знизився на 0,48% - до 514,27 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,32%, німецький DAX - 0,72%, французький CAC 40 - 0,73%, іспанський IBEX 35 - на 0,48%. Італійський FTSE MIB підвищився на 0,45%.

Напередодні європейські акції різко зросли слідом за іншими фондовими ринками на сигналах Вашингтона і Пекіна про готовність до переговорів щодо торговельної угоди.

Однак міністр фінансів США Скотт Бессент дещо стримав очікування ринку, зазначивши, що президент США Дональд Трамп не планує знижувати мита в односторонньому порядку. Тим часом влада Китаю зазначила, що переговори наразі не почалися.

У четвер стало відомо, що індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни у квітні підвищився до 86,9 пункту з березневих 86,7 пункту. Значення індикатора стало максимальним із липня минулого року. Опитані Trading Economics аналітики очікували зниження до 85,2 пункту.

Індекс споживчої довіри у Франції у квітні залишився на березневому рівні 92 пункти, за даними національного статистичного управління Insee. Аналітики очікували зниження показника до 91 пункту.

Ціни виробників в Іспанії в березні зросли на 4,9% у річному вираженні після стрибка на 6,7% у лютому.

У центрі уваги інвесторів у четвер перебувають змішані квартальні звіти великих європейських компаній.

Акції Kering SA падають на 4,4%. Французька компанія, що володіє відомими модними брендами, відзвітувала про скорочення виручки на 14% у першому кварталі 2025 року, водночас продаж її найбільшого бренду Gucci впав на чверть.

Тим часом ціна акцій adidas AG збільшується на 2,9% після того, як німецький виробник спортивних товарів повідомив про зростання виручки в першому кварталі на 12,7%.

Unilever, один із провідних світових постачальників товарів повсякденного попиту, у першому кварталі скоротив продаж на 0,9%, водночас базова виручка зросла на 3% замість підйому на 2,8%, якого очікували аналітики. Котирування паперів Unilever підвищуються на 0,5%.

Французький автомобілебудівний концерн Renault SA в січні-березні знизив виручку на 0,3% відносно того ж періоду минулого року, до 11,675 млрд євро, що загалом збіглося з прогнозами ринку. Капіталізація компанії збільшується на 2,9%.

Ринкова вартість французького банку BNP Paribas знижується на 3,9%, оскільки минулого кварталу банк скоротив чистий прибуток на 5%. Водночас його виручка збільшилася на 4% завдяки рекордному доходу від торгових операцій з акціями.

Швейцарська Nestle, найбільший у світі виробник продуктів харчування та безалкогольних напоїв, у першому кварталі 2025 року збільшила виручку на 2,8% в органічному вираженні за рахунок підвищення цін на свою продукцію, тоді як аналітики в середньому очікували зростання на 2,6%. Акції компанії дешевшають на 0,5%.

Котирування акцій французької Thales SA падають на 4,4%, хоча квартальна виручка французької компанії перевищила прогнози за рахунок зростання продажу в оборонному підрозділі на 15% в органічному вираженні.

Ціна паперів Sanofi знижується на 1,3%, хоча французька фармацевтична компанія збільшила виручку в січні-березні на 11%, чистий прибуток - на 65%.

Акції Nokia Oyj впали майже на 8% після того, як фінський виробник телекомунікаційного обладнання попередив, що йому буде складно досягти прогнозних показників у 2025 році через мита на імпорт у США.

Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції швейцарської фармкомпанії Galderma, що підскочили на 8,3% завдяки сильній квартальній звітності. Тим часом папери бельгійського виробника харчових інгредієнтів Azelis Group впали на 13%, оскільки EBITDA компанії в першому кварталі виявилася гіршою за прогнози ринку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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