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Фінкомітет підтримав законопроєкт про віртуальні активи для розгляду за основу

12:57 24.04.2025 |

Фінанси, Право

 

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер підтримав для розгляду у першому читанні законопроєкт про оподаткування віртуальних активів, який передбачає оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами та перехідний рік зі ставкою 5%.

"Наш комітет підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів", - повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") у четвер у Телеграм-каналі.

За його словами, за проголосували всі 25 учасників комітету.

Як повідомлялось, законопроєкт передбачає запровадження оподаткування прибутку від операцій із віртуальними активами, а також встановлює перехідний період - 2026 рік - зі ставкою 5%. Згідно із цим документом, оподатковується прибуток - тобто різниця між доходом від продажу криптоактивів і витратами на їх придбання протягом податкового року.

Упродовж перехідного періоду громадяни зможуть задекларувати дохід від продажу криптоактивів за фіксованою ставкою 5%, без необхідності документального підтвердження витрат на їх купівлю в минулі роки.

Фінкомітет підтримав законопроєкт про віртуальні активи для розгляду за основу
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

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