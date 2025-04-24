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Фінкомітет підтримав законопроєкт про віртуальні активи для розгляду за основу
Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики у четвер підтримав для розгляду у першому читанні законопроєкт про оподаткування віртуальних активів, який передбачає оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами та перехідний рік зі ставкою 5%.
"Наш комітет підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів", - повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") у четвер у Телеграм-каналі.
За його словами, за проголосували всі 25 учасників комітету.
Як повідомлялось, законопроєкт передбачає запровадження оподаткування прибутку від операцій із віртуальними активами, а також встановлює перехідний період - 2026 рік - зі ставкою 5%. Згідно із цим документом, оподатковується прибуток - тобто різниця між доходом від продажу криптоактивів і витратами на їх придбання протягом податкового року.
Упродовж перехідного періоду громадяни зможуть задекларувати дохід від продажу криптоактивів за фіксованою ставкою 5%, без необхідності документального підтвердження витрат на їх купівлю в минулі роки.
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