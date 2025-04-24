НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6834 грн/$1

"Я думаю, що Росія готова, і багато хто говорив, що Росія хоче піти на все. І я думаю, що ми досягли угоди з Росією. Ми маємо домовитися із Зеленським", - сказав Трамп. Він також сказав, що він не має фаворитів між Україною та Росією, і що він просто хоче, щоб війна закінчилася.