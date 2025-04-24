Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вклади українців у банках перевищили ₴1,39 трильйона на початок квітня

 

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України станом на 1 квітня 2025 року досягла 1 392,8 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, передає Укрінформ.

Зазначається, що із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року: вклади у національній валюті становлять 892,8 млрд грн; вклади в іноземній валюті - 500,0 млрд грн.

Частка фізичних осіб-підприємців у структурі вкладників станом на 1 квітня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів - 11,2%. Сума їх вкладів - 156,6 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6707
  0,1522
 0,37
EUR
 1
 47,5421
  0,1710
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1519  0,11 0,26 41,9111  0,18 0,43
EUR 46,9685  0,12 0,25 47,9044  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6900  0,05 0,12 41,7100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес