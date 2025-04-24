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Вклади українців у банках перевищили ₴1,39 трильйона на початок квітня
12:26 24.04.2025 |
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України станом на 1 квітня 2025 року досягла 1 392,8 млрд грн.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, передає Укрінформ.
Зазначається, що із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2025 року: вклади у національній валюті становлять 892,8 млрд грн; вклади в іноземній валюті - 500,0 млрд грн.
Частка фізичних осіб-підприємців у структурі вкладників станом на 1 квітня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів - 11,2%. Сума їх вкладів - 156,6 млрд грн.
Станом на 1 квітня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.
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